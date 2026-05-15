Luka Stojković bi možda završio u Hajduku da su Splićani imali novca za njega

Ludo je bilo ljeto 2023. godine za Luku Stojkovića, cijelog tog ljeta trajala je trakavica oko toga gdje će nastaviti svoju karijeru. Bilo je dosta zanimanja za njega, raspitivali su se među ostalima Club Brugge, Brentford i Torina, ali željeli su ga Hajduk i Dinamo. Navodno je silno Stojkovića želio tadašnji trener Ivan Leko. No, konkretnih razgovora nikad nije bilo, a i da je zna se da je šef lokosa Božidar Šimić tvrdi pregovarač i da svoje tadašnje dragulje. Lukasa Kačavendu i Luku Stojkovića nije imao namjeru pustiti za mali novac. Spominjalo se da bi Hajduk trebao platiti 2,5 milijuna eura.