FOTO Pogledajte atmosferu s 'Progledaj srcem', jedan trenutak posebno je raznježio okupljene
Arena Zagreb u petak je otvorila vrata ovogodišnjeg izdanja najvećeg duhovno-glazbenog događaja u ovom dijelu Europe, “Progledaj srcem”, koji je okupio tisuće ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu koje je ispunilo dvoranu. Večer molitve, slavljenja i zajedništva obilježili su nastupi poznatih imena kršćanske glazbe.
Nastupila neka od najpoznatijih imena kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč, koji su zapjevali poznate pjesme: “Srce predajem Ti”, “Kao ruža”, “Nikad ne ću biti ostavljen”, “Samo želim reći ime Isus”, “Naš Bog je velik” i druge. Mlade je posebno oduševio pop-trap duo ZANAS, koji su na maloj pozornici izveli acoustic verziju svog popularnog hita “I ja sam izabran”.
Prepoznatljiv glas Stijepe Gleđa Markosa prolomio se dvoranom u suvremenoj izvedbi tradicionalne marijanske pjesme Marijo, o, Marijo. Uz slavljenje koje su predvodili Amorose i Alan Hržica, svojim svjedočanstvima i nagovorima okupljene su posebno dotaknuli fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan.