Mnogi Hrvati imaju ovo kod kuće, a ne znaju da riskiraju velike kazne. Bez 'papira' biste mogli imati ozbiljan problem

Sve veće cijene cigareta i duhanskih proizvoda posljednjih godina potaknule su snažan rast ilegalne trgovine duhanom u Hrvatskoj. Policija i carina sve češće otkrivaju krijumčarenje rezanog duhana i cigareta, a najveći dio takve robe na domaće tržište stiže iz Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje su trošarine i cijene znatno niže nego u članicama EU. Zbog porasta ilegalne prodaje, Carinska uprava i policija posljednjih mjeseci intenzivirale su nadzor na granicama, prometnicama i u poštanskim pošiljkama, pa se gotovo svakodnevno bilježe nove zapljene. Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je 12. svibnja na zagrebačkom području. Ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Zagreb zaustavili su osobni automobil hrvatskih registracija kojim je upravljao hrvatski državljanin, zbog sumnje na nezakonito postupanje s trošarinskim proizvodima, piše Slobodna Dalmacija.

Tijekom detaljnog pregleda vozila pronađeno je 416,40 kilograma sitno rezanog duhana za koji se sumnja da je bio namijenjen daljnjoj ilegalnoj prodaji. Duhan je odmah oduzet, a carinici su privremeno zaplijenili i automobil kojim je roba prevožena kako bi osigurali naplatu trošarinskog duga. Protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine, odnosno zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona. Nadležni područni carinski ured pokrenuo je i postupak naplate trošarine u iznosu od 52.841,16 eura.

Rast crnog tržišta duhana izravno se povezuje s kontinuiranim poskupljenjima legalnih cigareta i rezanog duhana. Zbog visokih cijena dio građana okreće se jeftinijim proizvodima bez trošarinskih markica, koji se prodaju ilegalno, najčešće putem društvenih mreža, internetskih oglasnika ili na tržnicama. Takvi proizvodi često nemaju nikakvu kontrolu kvalitete ni jasno deklarirano podrijetlo. Iako je građanima dopušteno motati cigarete za vlastite potrebe od legalno kupljenog duhana s uredno plaćenim trošarinama, zakon zabranjuje daljnju prodaju ili distribuciju takvih proizvoda. Problem nastaje kada osobe posjeduju velike količine rezanog duhana bez računa, markica ili dokaza o podrijetlu, što nadležnim službama predstavlja sumnju na ilegalnu trgovinu.

Propisi ne određuju točno koliko duhana građani smiju držati kod kuće za osobnu uporabu, pa carina i policija procjenjuju okolnosti svakog pojedinog slučaja. Veće količine, osobito ako postoje indicije da su namijenjene prodaji ili transportu, često završavaju prekršajnim ili kaznenim prijavama. Za krijumčarenje i ilegalnu prodaju duhana predviđene su visoke novčane kazne, oduzimanje robe i vozila te naknadni obračun neplaćenih trošarina i poreza. U težim slučajevima moguće su i kaznene prijave koje mogu rezultirati zatvorskim kaznama zbog nedozvoljene trgovine.

Prilikom unosa duhana iz trećih zemalja, poput Bosne i Hercegovine i Srbije, vrijede stroga pravila. Bez plaćanja dodatnih davanja cestovnim putem dopušteno je unijeti do 50 grama rezanog duhana, dok je zračnim putem dopušten unos do 250 grama. Sve količine iznad dopuštenih limita moraju se prijaviti carini te mogu podlijegati trošarinama i drugim davanjima. Duhan koji prelazi dopuštene količine može biti oduzet, a kazne ovise o količini i namjeri. Za manje prekršaje predviđene su novčane kazne i oduzimanje robe, dok se za krijumčarenje i ilegalnu prodaju može podnijeti kaznena prijava zbog nedozvoljene trgovine, uz mogućnost dodatnog obračuna trošarina i PDV-a.