Celtic slomio srce hit momčadi Škotske u jednoj od najvećih drama u povijesti nogometa

Hearts, odnosno srca, su slomljena. Celtic je novi prvak škotske lige u najdramatičnijoj završnici ligaške sezone koju možete zamisliti! U direktnom dvoboju za naslov u posljednjem prvenstvenom kolu Celtic je svladao Hearts s 3:1, preskočio ih na ljestvici i osvojio svoj 56. naslov prvaka, čime je izbio na prvo mjesto vječne ljestvice ispred gradskih rivala iz Glasgowa, Rangersa, koji ostaju na 55 naslova.

U posljednje kolo sezone Hearts je ušao s 80 bodova, a Celtic sa 79 bodova, i gostima iz Edinburgha je trebao samo remi kako bi osvojili svoj prvi naslov prvaka nakon 66 godina, ali i prvi naslov prvaka Škotske za neki klub koji nije Celtic ili Rangers nakon čak 41 godine (posljednji put je to bio Aberdeen 1985. godine pod vodstvom kultnog Sir Alexa Fergusona). Ipak, taj san nije ostvaren. Celtic je tako došao do svojeg 14. naslova u posljednjih 15 sezona, a od svih tih 14 naslova, ili pak od ovih 56. sveukupnih, ovaj je bez ikakve sumnje najslađi.

Iako rezultat sugerira da je dvoboj bio rutiniran, on je bio sve samo ne to. Hearts je došao u vodstvo preko kapetana Lawrencea Shanklanda u 43. minuti susreta, kada je devetka gostiju glavom zakucala centaršut iz kornera. Ipak, u četvrtoj minuti nadoknade prvog dijela Arne Engelse je realizirao kazneni udarac i vratio Celtic u život, no Hearts je i dalje bio prvi. U drugom dijelu Celtic je dominirao, imao vratnice, šanse, no Hearts se i dalje držao na prvom mjestu.

Trenutak odluke dogodio se u 89. minuti, kad je nakon sjajne akcije Celtica iz blizine poentirao Daizen Maeda i tako donio naslov. Hearts je bacio sve karte u napad i poslao vratara Schwolowa u suparnički kazneni prostor, a Celtic je to kaznio pogotkom Calluma Osmanda na prazan gol u osmoj minuti sudačke nadoknade za erupciju oduševljenja i utrčavanje navijača na teren u Celtic Parku. Nogomet je čudo.