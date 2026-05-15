FOTO Brojne poznate osobe obilježile veliki jubilej HRT-a
Hrvatska radiotelevizija večeras je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na svečan i emotivan način obilježila veliki jubilej – 100 godina djelovanja hrvatskoga javnog medijskog servisa, odnosno 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.
U ozračju kampanje "Zauvijek prvi", svečanost je okupila brojne uzvanike iz javnoga, kulturnoga, političkoga i medijskog života, kao i mnoga poznata lica koja su desetljećima bila dio radijskog i televizijskog identiteta HRT-a.
Kroz glazbu, arhivske snimke i posebno osmišljene programske sadržaje publika je imala priliku prisjetiti se ključnih trenutaka koje je HRT bilježio, stvarao i dijelio s javnošću – od povijesnih događaja i društvenih prekretnica do velikih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena koje su oblikovale kolektivno pamćenje.
Od prvoga radijskog emitiranja 15. svibnja 1926., kada su eterom odjeknule legendarne riječi Božene Begović "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb", pa sve do suvremenih digitalnih platformi, HRT je pratio razvoj tehnologije i medija, ne odustajući od svoje temeljne javne uloge.
Okupljeni uzvanici, među kojima su bili brojni sadašnji i bivši djelatnici, urednici, voditelji, glazbenici i osobe iz javnog života, dugim su pljeskom pozdravljali trenutke koji su podsjećali na snagu radija i televizije u stvaranju zajedničkog iskustva publike kroz desetljeća.
Na svečanosti su bili i glumac Janko Popović Volarić, poznat po brojnim filmskim, televizijskim i kazališnim ulogama, kao i skladatelj i glazbeni producent Tonči Huljić, autor brojnih domaćih hitova i jedno od najutjecajnijih imena hrvatske glazbene scene.