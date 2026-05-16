Ima 92 godine i izgleda nevjerojatno: Legendarna glumica iz 'Dinastije' otkrila sve svoje tajne o zdravlju i ljepoti

Svjetsku slavu stekla je 1981. godine ulogom spletkarošice Alexis Colby u kultnoj sapunici Dinastija. Gotovo pet desetljeća kasnije, Joan Collins i dalje izgleda nevjerojatno mladoliko. Glumica je u utorak, u svojoj 92. godini, dokazala da pravi holivudski glamur ne poznaje godine kada se pojavila na 79. Filmskom festivalu u Cannesu. Na ceremoniji otvaranja Joan je utjelovila bezvremensku eleganciju u bijeloj haljini koju je upotpunila dijamantnom ogrlicom i crnim rukavicama. Njezina karijera ostvarenje je snova većine glumica, a uspjela ju je graditi zadržavajući svježinu i mladolikost unatoč godinama. Joan ne krije svoje savjete i trikove, pa je tako često govorila o tome kako je postigla mladolik izgled u 93. godini.

Joan Collins poses on the red carpet during arrivals for the opening ceremony and the screening of the film "La Venus electrique" (The Electric Kiss) Out of competition, at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 12, 2026. REUTERS/Marko Djurica Photo: MARKO DJURICA/REUTERS Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

"Moj režim vježbanja se mijenjao. Kao mlada bila sam vrlo aktivna; od 16. godine plesala bih satima u diskotekama i klubovima", izjavila je za magazin Platinum. Kasnije se posvetila teretani i pilatesu, no priznala je da s godinama tijelo više ne može podnijeti toliki stres. Zbog uklještenja živca nedavno je morala smanjiti intenzitet kretanja, no uz pomoć fizioterapije potpuno se oporavila. Fizioterapiju smatra ključnim dijelom rutine: "Preporučujem je svima koji žele ostati u formi. Pola sata dnevno daje mi potrebnu energiju." Njezina filozofija "malo, ali često" odnosi se i na redovito plivanje, zahvaljujući čemu je i dalje toliko gipka da može napraviti špagu. Što se tiče prehrane, Joan bira cjelovite namirnice i svakodnevno jede avokado.

"Uz avokado, redovito odlazim na tretmane kisikom kod Tracie Martyn u New Yorku", otkrila je za The Express. Avokado joj osigurava zdrave masti i vlakna, što doprinosi zdravlju srca i probave. Iako izbjegava brzu hranu, ne uskraćuje si užitke poput čaše pjenušca ili deserta. "Kvaliteta hrane jednako je važna kao i kvaliteta kozmetike koju koristite. Vjerujem u uravnoteženu prehranu i suplemente poput vitamina C, E i omega ulja", rekla je za Daily Mail. Njezina nutricionistica Gabriela Peacock pomaže joj u održavanju zdravih navika, no Joan priznaje da su i geni odigrali ulogu: "Ne prejedam se, pojedem samo pola porcije, ali ne odričem se ničega – pijem vino, jedem desert i kavu sa šećerom. Mislim da imam sreće." Iako je plastična kirurgija bila popularna još u doba Dinastije, Joan je ostala dosljedna u izbjegavanju noža.

"Mnogi misle da sam radila svašta, ali nisam. Nemam botoks, filere ni zatezanja. Užasava me kad vidim žene u četrdesetima koje su pretjerale s tim", napisala je za The Telegraph. Za The Sun je 2017. dodala: "Vidi se da nisam imala operacije jer imam bore. Kad vidim svoje vršnjakinje, pomislim da izgledam prilično dobro!" Također, uvijek spava na leđima kako bi izbjegla bore na licu. Jedan od njezinih najvažnijih savjeta je zaštita od sunca. "Od 20. godine ne izlazim bez SPF-a i čuvam lice od sunca šeširima. Ostatak tijela sunčam jer volim preplanuli ten, ali lice mi je ujutro bijelo poput plahte", priznala je za You Magazine. Njezina skincare rutina je stroga: nikada ne ide u krevet s šminkom, što ju je majka naučila još u tinejdžerskim danima. Za čišćenje koristi Niveu, a potom nanosi noćnu kremu Charlotte Tilbury. Prije crvenog tepiha koristi trik koji je naučila od vizažista Marilyn Monroe: "Stavim blazinice natopljene ledenom vodom na oči na pet minuta. To smanjuje natečenost i osvježava pogled."