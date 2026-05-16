Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DVIJE STRANE PRIČE

Neuspjeh taktike 'ako ne mogu ja dobiti što želim, neće bome ni Milanović'

Autor
Petra Maretić Žonja
16.05.2026.
u 12:12

Danas, gotovo osam mjeseci poslije, vidimo da od izbora ustavnih sudaca nema ništa, da Ustavni sud do daljnjega mora raditi u krnjem sastavu od desetero sudaca i da HDZ više nema u Ustavnom sudu sedam sebi sklonih sudaca

Ima istine u priči koju priča premijer Andrej Plenković kada kaže da lijeva oporba nije htjela izabrati tri ustavna suca i da je time namjerno ostavila Ustavni sud u "krnjem" sastavu. No kako svaka priča ima dvije strane, ima je i ova, a za objašnjenje se treba vratiti u ne tako davnu prošlost – u prošlu godinu. Za početak, u lipanj, nakon završenih lokalnih izbora kada je Ustavni sud sa sedam glasova "za" i šest "protiv" odbio žalbu zadarskog SDP-ovca Daniela Radete i glasački listić s lokalnih izbora proglasio nevažećim iako je na njemu uredno bio zaokružen redni broj ispred stranke Pravo i Pravda, a što je omogućilo HDZ-u da ne izgubi jednog vijećnika u zadarskome Gradskom vijeću. Istog mjeseca isti je Ustavni sud potvrdio i pobjedu HDZ-ova Anđelka Stričaka za župana Varaždinske županije odbivši većinom glasova SDP-ovu žalbu o nepravilnostima zbog spornih listića.

Ključne riječi
HDZ SDP Zoran Milanović Vrhovni sud Ustavni sud Andrej Plenković

Komentara 22

Pogledaj Sve
LL
lijepa_li si
12:40 16.05.2026.

pmž kao nekad, kad se istina donosila na sjednicama komiteta. veličanstvena je hrvatska!

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
13:04 16.05.2026.

10 sudaca USUDa....HDZ moze provuci bilo koji zakon. Tko ce ih sprijeciti? 2. Turudic je uzeo predmet, ima ga...koga briga sto ce dosuditi EU sud 5g kasnije? Bez veze text.

KL
Klarahrv
12:18 16.05.2026.

Opet za SDP.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!