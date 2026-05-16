Ima istine u priči koju priča premijer Andrej Plenković kada kaže da lijeva oporba nije htjela izabrati tri ustavna suca i da je time namjerno ostavila Ustavni sud u "krnjem" sastavu. No kako svaka priča ima dvije strane, ima je i ova, a za objašnjenje se treba vratiti u ne tako davnu prošlost – u prošlu godinu. Za početak, u lipanj, nakon završenih lokalnih izbora kada je Ustavni sud sa sedam glasova "za" i šest "protiv" odbio žalbu zadarskog SDP-ovca Daniela Radete i glasački listić s lokalnih izbora proglasio nevažećim iako je na njemu uredno bio zaokružen redni broj ispred stranke Pravo i Pravda, a što je omogućilo HDZ-u da ne izgubi jednog vijećnika u zadarskome Gradskom vijeću. Istog mjeseca isti je Ustavni sud potvrdio i pobjedu HDZ-ova Anđelka Stričaka za župana Varaždinske županije odbivši većinom glasova SDP-ovu žalbu o nepravilnostima zbog spornih listića.
Neuspjeh taktike 'ako ne mogu ja dobiti što želim, neće bome ni Milanović'
Danas, gotovo osam mjeseci poslije, vidimo da od izbora ustavnih sudaca nema ništa, da Ustavni sud do daljnjega mora raditi u krnjem sastavu od desetero sudaca i da HDZ više nema u Ustavnom sudu sedam sebi sklonih sudaca
10 sudaca USUDa....HDZ moze provuci bilo koji zakon. Tko ce ih sprijeciti? 2. Turudic je uzeo predmet, ima ga...koga briga sto ce dosuditi EU sud 5g kasnije? Bez veze text.
pmž kao nekad, kad se istina donosila na sjednicama komiteta. veličanstvena je hrvatska!