Neuspjeh taktike 'ako ne mogu ja dobiti što želim, neće bome ni Milanović'

Ima istine u priči koju priča premijer Andrej Plenković kada kaže da lijeva oporba nije htjela izabrati tri ustavna suca i da je time namjerno ostavila Ustavni sud u "krnjem" sastavu. No kako svaka priča ima dvije strane, ima je i ova, a za objašnjenje se treba vratiti u ne tako davnu prošlost – u prošlu godinu. Za početak, u lipanj, nakon završenih lokalnih izbora kada je Ustavni sud sa sedam glasova "za" i šest "protiv" odbio žalbu zadarskog SDP-ovca Daniela Radete i glasački listić s lokalnih izbora proglasio nevažećim iako je na njemu uredno bio zaokružen redni broj ispred stranke Pravo i Pravda, a što je omogućilo HDZ-u da ne izgubi jednog vijećnika u zadarskome Gradskom vijeću. Istog mjeseca isti je Ustavni sud potvrdio i pobjedu HDZ-ova Anđelka Stričaka za župana Varaždinske županije odbivši većinom glasova SDP-ovu žalbu o nepravilnostima zbog spornih listića.