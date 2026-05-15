TIGORVI SU SPREMNI

Jakirović o drami koja je potresla engleski nogomet: 'Mi smo kolateralna žrtva'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
15.05.2026.
u 23:11

Nitko ne govori o nama, zasluženo smo porazili Millwall u dvije utakmice. Sve smo dokazali na terenu. Eventualna odgoda subotnje utakmice za mene predstavlja najveći mogući problem

Nogometaši Hull Cityja, koje s klupe vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, i Southamptona trebali bi u subotu 23. svibnja odlučivati o posljednjem trećem putniku u Premiership sljedeće sezone. Tigrovi su u polufinalu nakon dvije utakmice bili bolji od Millwalla s 2:0, dok je Southampton izbacio Middlesbrough s 2:1.

Middlesbrough nije previše zadovoljan tim ishodom jer tvrde kako su 'Svetci' prekršili pravila transparentnosti natjecanja. Klubovima je zabranjeno gledati i snimati treninge protivnika 72 sata prije utakmice, a čelnici 'Brougha tvrde kako su članovi Southamptona upravo to radili. Zahtijevaju zato da se momčad s južne obale izbaci iz finala i da oni kao poraženi iz polufinala zauzmu njihovo mjesto.

Bio bi to prvi takav slučaj u povijesti doigravanja, no čelnici EFL-a najavili su kako bi se datum finala mogao prilagoditi ovisno o ishodu disciplinskog postupka protiv Southamptona. Sve je to za The athletic komentirao Jakirović:

- Mogu reći samo da je Hull City kolateralna žrtva. Nitko ne govori o nama, zasluženo smo porazili Millwall u dvije utakmice. Sve smo dokazali na terenu. Eventualna odgoda subotnje utakmice za mene predstavlja najveći mogući problem. Kako zadržati fokus i koncentraciju igrača nakon tako duge sezone? Mi smo se počeli pripremati za Southampton još u utorak - rekao je hrvatski stručnjak pa zaključio:

- Naš potpuni fokus ostaje na Southamptonu. Oni su naš suparnik, pobijedili su Middlesbrough pa ih i očekujem u finalu. Ako dođe do promjena, pripremit ćemo se za drugog protivnika. Afera? Istraga je u tijeku, vidjet ćemo što će se dogoditi.
