ODLAZAK S ETIHADA?

Kovačić bi mogao biti zvijezda ljetnog prijelaznog roka: Dobio je ponudu kakva se teško odbija

Premier League - Everton v Manchester City
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
Karlo Koret
15.05.2026.
u 21:52

Ovog siječnja povezivalo ga se s talijanskim Milanom, a glavna konekcija između njega i Rossonera je Kovin kum i kapetan iz reprezentacije - Luka Modrić

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić propustio je veliki dio ove sezone zbog problema s ozljedom, no na njenom kraju vratio se u momčad Manchester Cityja i skupljati minute. Zahvaljujući tim utakmicama trebao bi biti spreman i u pravoj, natjecateljskoj formi za nastup na Svjetskom prvenstvu u lipnju u srpnju. Nakon toga čeka ga vrlo bitna odluka o nastavku karijere jer susreti na kraju ove sezone mogli bi mu biti i posljednji u dresu 'Građana'.

Kovačić je već napunio 32 godine, a ovog ljeta ući će u posljednju godinu ugovora sa Cityjem. Posljednja je to prilika klubu iz Manchestera da nešto zaradi njegovim odlaskom jer sljedećeg ljeta može otići kao slobodan igrač. Interes za njim pokazali su neki turski velikani, no zasad se najviše spominju saudijski bogataši koji su mu spremni ponuditi plaću kakvu bi rijetki odbili.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

To, čini se, ipak nisu Kovačićeve želje. On bi radije ostao u Europi još nekoliko godina jer vjeruje kako može igrati na najvišoj razini. Ovog siječnja povezivalo ga se s talijanskim Milanom, a glavna konekcija između njega i Rossonera je Kovin kum i kapetan iz reprezentacije - Luka Modrić. Očekuje se kako će se pregovori ponovno aktivirati ovog ljeta pa nije nemoguće da ćemo Kovačića sljedeće sezone gledati u dresu Milana.

Zanimljivo je i kako mu Rossoneri nisu jedina prilika za povratak na San Siro. U posljednje vrijeme dosta se pisalo i o njegovom mogućem povratku u Inter gdje bi ga pak dočekao Petar Sučić. Trenutačno je nemoguće predvidjeti gdje bi Kovačič mogao igrati sljedeće sezone, a nikada ne treba otpisati ni mogućnost ostanka u Manchesteru.
Ključne riječi
Inter Milan Saudijska Arabija Manchester City Mateo Kovačić

