Lovac Krešo prasnuo u smijeh kad je čuo ovo pitanje u Potjeri: Pridružio mu se cijeli studio, a evo i zašto

U ovotjednoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza znanja "Potjera" dogodila se nesvakidašnja situacija u kojoj se postavljeno pitanje ticalo jednog od natjecatelja. Naime, među igračima bio je književnik Hrvoje Šalković, a njegovog kapetana Antu dopalo je pitanje upravo o njemu.

"Koji je književnik više od deset godina bio reprezentativac Hrvatske u karateu?", glasilo je pitanje na koje su kao odgovori ponuđena imena Ante Tomića, Kristiana Novaka i u trenutku postavljanja pitanja prisutnog Hrvoja Šalkovića. Posljedično je cijeli studio prasnuo u smijeh, uključujući i lovca Krešimira Sučevića Međerala.

Foto: HRT screenshot

Foto: HRT screenshot

Točan odgovor ipak nije bio Šalković koji je kasnije na ploči osvojio iznos od 4000 eura, no nije ih uspio obraniti sa suigračima u završnoj potjeri protiv uvijek zahtjevnog Kreše. Inače, ovo nije bio prvi nastup Hrvoja Šalkovića u Potjeri.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

U popularnom HRT-ovom kvizu gledali smo ga i u veljači ove godine kad je tijekom minute brzih odgovora osvojio 2000 eura, nakon čega se odlučio za višu ponudu lovkinje Morane Zibar u iznosu od 7000 eura. Iznos je uspješno prenio u završnu potjeru, gdje ekipa uspjeva ostvariti prednost od tek devet koraka, što nije bilo dovoljno za konačni trijumf.

Podsjetimo, Šalković je bivši partner splitske glumice Ane Gruice Uglešić. Par je bio zajedno od 2014. do 2017. godine i u tom periodu dobili su sina kojeg zajedno odgajaju i dandanas.