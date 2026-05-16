Javila se Agencija za istraživanje nesreća: 'Ovo je ozbiljna nezgoda, pokrećemo istragu'

Malo prije 16 sati oglasila se Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) ocijenivši izlijetanje zrakoplova Croatia Airlinesa 'ozbiljnom nezgodom koja se dogodila oko 13:35 sati po lokalnom vremenu'.

'Tijekom prekinutog polijetanja, nakon kočenja, jedan kotač stajnog trapa zrakoplova izašao je s asfaltirane površine uzletno-sletne staze na travnatu površinu uz pistu. Po zaustavljanju zrakoplova putnici su evakuirani, a na zrakoplovu je nastala manja materijalna šteta. Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i OKC MUP. U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, Agencija pokreće sigurnosnu istragu', zaključuju u kratkom priopćenju koje potpisuje ravnateljica AIN-a Alana Vukić.

Oko dva i pol sata nakon incidenta počelo je izvlačenje zrakplova s travnate površine pored uzletno-sletne staze (USS). Prema prvim informacijama i fotografijama s mjesta događaja, vidljivo je oštećenje na oplati lijevog motora. Do oštećenja je došlo uslijed udara u rasvjetna tijela koja se nalaze uz rub USS kao i vertikalnih oznaka, a prilikom naglog kočenja nakon što su piloti prekinuli polijetanje. Istražitelji će morati utvrditi zašto je avion promijenio putanju, odnosno zašto tijekom kočenja nije stao na sredini piste, već je otklizao u lijevu stranu piste široke 45 metara i duge 2550 metara uz 250 metara zaustavnog puta. Uzrok može biti vanjski (vremenski uvjeti, kišno vrijeme i skliska podloga) kao i dotrajalost podloge ili unutarnji (nejednaka sila kočenja uslijed kvara). Uz to, istražitelji će morati odgovoriti i na pitanje zašto je prvenstveno pokrenuta procedura prekidanja polijetanja tj. koji je kvar indiciran pilotima, a zbog čega su odustali od polijetanja za Frankfurt. Evakuacija je obavljena u roku od 20 minuta i to korištenjem stepenica, bez potrebe za otvaranjem tobogana na napuhavanja, što također govori kako nije bilo velike drame i kako su aerodromske službe reagirale na vrijeme.

Zrakoplov će do popravka biti izvan redovnih operacija, a detaljnom provjerom tehničkih podataka iz ovog najsuvremenijeg aviona, ali i razgovorima s posadom, istražitelji će utvrditi uzrok kvara kao i je li takav kvar moguć na nekom drugom zrakoplovu istog tipa. Podsjetimo, u nacionalnom avioprijevozniku prije otprilike dvije godine započeo je najveći proces modernizacije flote u povijesti. Kupovinom 15 novih zrakoplova Airbus A220 cilj je do sljedeće godine unificirati flotu. Ovaj iznimno skupocjen zrakoplov jedna je od najsuvremenijih letjelica koja se proizvodi u kanadskoj tvornici u Mirabellu. Projekt zajedno provode tvrtka Bombardier i Airbus, a novi model aviona putnicima se posebno sviđa jer je znatno tiši i udobniji tijekom leta, ima veće prozore, WiFi, utičnice za punjenje uređaja te udobnija sjedala. Uz to, ekološki je prihvatljiviji jer troši znatno manje goriva, ali novi model nije bez poteškoća. Najviše problema zabilježeno je baš s Pratt & Whitney motorima pa je u jednom trenutn čak 20 posto flote bilo prizemljeno.

Podsjećamo, zrakoplov Airbus domaćeg avioprijevoznika Croatie Airlines doživio je incident u subotu na stazi tijekom polijetanja, te izletio s piste i završio na travnatoj površini, Večernji list doznaje što je moglo dovesti do ovog incidenta. Prema podacima s FlightRadara zrakoplov je počeo s procedurom polijetanja te je na pisti ubrzao do brzine od 242 kilometra na sat, nakon čega je naglo zakočio i odustao od polijetanja.

Prije ponovno puštanja u promet, servisne i tehničke ekipe detaljno će pregledati zrakoplov te ga potom maknuti s piste da se zračna luka može otvoriti za promet. To može potrajati i do nekoliko sati. Zatim, ako je manji kvar može se sanirati na licu mjesta u Splitu, a ako je avion dovoljno siguran odletjet će prazan u Zagreb u hangar na dodatne preglede.