Hajduk mora prodati ponajboljeg igrača kako bi preživio, ali zbog jedne stvari velikani su odustali

Rokas Pukštas (19) na izlaznim je vratima Hajduka, potvrdili su to sportski direktor Nikola Kalinić i predsjednik Ivan Bilić. Splitskom klubu novac je nužan nakon izostanka nagrade za ulazak u Konferencijsku ligu, pa je prodaja najboljih igrača jednostavno potreba. No u Hajduku mladog američkog Litavca još nisu prodali, odnosno još pokušavaju dobiti zacrtanih 10 milijuna eura. Zasad im to ne uspijeva jer najkonkretnija je ponuda talijanske Parme vrijedna sedam milijuna eura.

Novi talijanski prvoligaš zasad je poslao najvišu ponudu, ali u Hajduku je još ne namjeravaju prihvatiti, zato što se nadaju bogatijoj. Za Pukštasa su navodno zainteresirani i neki njemački klubovi, ali službena ponuda na Poljud još nije stigla. Kako god, Hajduk će na Pukštasu teško dostići rekordan transfer Luke Vuškovića, koji je u Tottenham prešao za 11 milijuna eura. Padu Pukštasove cijene zasigurno su pridonijele lošije igre Hajduka ove sezone. Rokas se nažalost uklopio u sivilo momčadi, njegove igre nisu na razini prošlosezonskih zbog kojih su ga ozbiljno pratili i velikani poput Aston Ville, West Hama... Pukštas je ove sezone i često mijenjao pozicije, pa je možda i zbog toga u nešto lošijoj formi. No i takav je, poslije Livaje, bio najbolji igrač Hajduka.

VEZANI ČLANCI:

Dok Hajduk pokušava podići cijenu za Pukštasa, donedavni igrač Supersport HNL-a prelazi u Englesku za 11 milijuna eura. Napadač mlade reprezentacije Ante Crnac (20) karijeru će nastaviti u Championshipu. Javio je to najbolji informator za transfere Fabrizio Romano, uz dodatak da je njegova selidba iz poljskog kluba Raków Czestochowa u Norwich posao vrijedan 11 milijuna eura. Dio tog novca dobit će i Slaven Belupo, njegov prijašnji klub.

Crnac, koji je prošao sve uzrasne kategorije u mladim hrvatskim reprezentacijama, kao 10-godišnjak je stigao u Dinamo. U prvoj momčadi kluba iz Maksimira nikad nije dobio priliku pa je 2022. godine postao član koprivničkog prvoligaša. U 56 nastupa u dresu Slavena postigao je 11 pogodaka te upisao dvije asistencije prije transfera u Poljsku, gdje je za Raków u 40 nastupa zabio devet golova te asistirao za šest.

>> Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina