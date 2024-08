VIDEO 'Nitko ozbiljan neće u Hajduk, ova uprava ne zna ništa, a Gattuso neće dugo...'

U novoj epizodi Senator Podcasta, Željko Janković ugostio je Edu Pezzija, legendarnog splitskog novinara i sportskog djelatnika. Pezzi se u dvosatnom razgovoru osvrnuo na neke najvažnije teme vezane za Hajduk, otkrio što ga najviše smeta i s čim će se splitski klub suočiti u bliskoj budućnosti.

Kako ste spavali nakon još jednog Hajdukova ispadanja iz Europe?

- Zadnjih godina imao sam dosta zdravstvenih problema, četiri operacije, popio sam puno tableta. No, nakon ispadanja sam prvi put u životu popio tabletu za spavanje. Predvidio sam sve što će se dogoditi. Davno sam govorio da ta momčad ništa ne valja i da neće napraviti ništa. I onda su brutalno smijenili svoje dijete, Ivana Leku. Uslijedila je improvizacija na improvizaciju, a to ne može donijeti rezultat.

Kako ste doživjeli Perišićev rastanak s Hajdukom na ovakav način?

- Nitko, čak ni Perišić, nije izišao sa suštinom onoga što se dogodilo. No, u Hajduku se ništa ne može sakriti. Isplivalo je da je bila svađa između njega i jednog igrača, u to se umiješao pomoćni trener. Perišić u Gattusov ured navodno nije ni otišao. Njih dvojica su kao dva ovna u brvnu. Očito je da nisu legli jedan drugome. Perišića poznajem vrlo malo, a ovaj put sam stao u njegovu obranu. Klub se na takav način ne može obračunati s njim. Tu je apsolutno kriv Hajduk i kada se to dogodilo, morali su obojicu pozvati u ured i kazati im da zašute. A ne da Gattuso svašta priča...

Je li Gattuso postupio korektno kada ga je javno prozvao?

- To je nedopustivo. U svakom poslu, obitelji ili tvrtki postoje nesuglasice. Najveća sramota u ovome je što se Hajduk nije snašao jer klub vode ljudi koji se u ovome ne snalaze i imam dojam da bi oni najradije potjerali Gattusa. No, on angažman stoji navodno 2.4 milijuna eura, plus pomoćnici. U slučaju otkaza, Hajduk bi mu sve morao platiti. Perišić nije izišao s cijelom istinom i to mu zamjeram. Možda je morao biti malo obazriviji. Davno sam tvrdio da se ne smije vraćati prije vremena. Moj prijatelj je doktor u Americi i on kaže da godinu dana nije smio ništa trenirati. Bila je to igra gluhih telefona, čak i taštine. Gattusov istup ne smije se dogoditi velikom klubu. Prije nekoliko mjeseci cijeli Split je pričao: Ivane, vrati se, vrijeme je...' Onda je preko noći postao izdajnik, a Gattuso heroj. Tu nešto nije u redu.

Ivan Leko je ismijan zbog nekih postavki na kojima sada inzistira Gattuso kojemu se plješće?

- To je jedna od najvećih nepravdi u povijesti Hajduka. Nikada se nisam previše volio povezivati. Uvijek sam se držao one koju me naučio Biće Mladinić: 'U nogometu se igrači i treneri kvare brže od bilo koje banane...' No, Leku sam pratio od njegove desete godine, pa do zadnje dvije titule kada je Hajduk funkcionirao bez plaća i s blokiranim računom. Taj je dečko nakon Belgije, Kine, Arabije, došao u Hajduk. Savjetovao sam ga da ne dolazi. No, kazao mi je da ne može zaboraviti ljubav prema Hajduku i to ga je zakopalo. Nekoliko dana prije nego ga je Hajduk angažirao, predsjednik Lukša Jakobušić mu je na koljenima plakao: 'Dođi, molim te, jer sam mrtav čovjek ne dovedem li pravog trenera...' I Leko je popustio, a vrlo kratko iza toga saznao je tamniju stranu medalje. Posebice od slabog jedriličara, kako ja zovem Nikoličiusa. On nama dođe iz Litve, gdje smo mi nekada lijeve trenere učili da lopta nije kockasta. On je postao Bog i radio je što hoće. Leko me nazvao da ima ponudu iz Saudijske Arabije, 12 milijuna na dvije godine. Kazao sam mu: 'Pošalji telegram u klub da si umro jer će te iz Hajduka potjerati za deset dana...' Pogriješio sam, potjerali su ga za dva dana. Kazao mi je: 'Da sam te barem poslušao...' Pa vidite vi što naši, splitski treneri doživljavaju. Jurić nije došao jer je pametan, a Gattuso, ili nije pametan ili ništa ne zna. Na vrijeme je vidio i zahvalio se.

18.07.2023-Split- Edo Pezzi sportski novinar u mirovini Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Je li ova uprava dorasla aktualnoj krizi u Hajduku i treba li im možda dati vremena?

- Nema tu vremena. Ja sam se u 63 godine nagledao svakakvih uprava i znali smo se nekada ljutiti na neke. No, vidim da su ovi prije bili Einsteini za Hajdukove uprave zadnjih dvadeset godina. Ružomberok je najgora momčad u povijesti koja je igrala s Hajdukom. Diletanti s ulice mogli su samo izgubiti tu utakmicu. U njoj je stalo sve od prošle godine. Stalno sam tvrdio da ova momčad nema ideju ni talent, a sve leži u onome što donosi Marko Livaja zbog kojeg se Hajduk pojavio u borbi za naslov prvaka.



Pezziju posebno smetaju neke stvari...

- Vremena su se toliko promijenila da smo mi stariji Splićani, koji znamo materiju i više nego bilo što volimo Hajduk, proglašeni neprijateljima kluba. Najveći problem u Splitu je što novinari nemaju petlju. Gattuso je potpuno bez veze izvrijeđao Tonija Bilića. Ljutit sam što se svi novinari nisu ustali i otišli s pressice. Sve je zatvoreno i klubovi su organizirani kao CIA. Sukoba je uvijek bilo, no ja sam Juricu Jerkovića mogao nazvati u tri sata ujutro. Oni su znali da je to sve bio u dobroj namjeri jer mi je Hajduk bio u srcu i nisi na nekorektan način mogao raditi protiv kluba. Ovi današnji predsjednici stalno su u medijima. Kada bih tražio razgovor s Titom Kiriginom, najvećim predsjednikom u povijesti kluba, tražio bi da se ne pojavljuje previše u medijima. Samo onda kada je važno i kada treba petlja za kazati ono najvažnije. Pravi predsjednici stoje po strani. Ovaj incident s Perišićem potpuno je nepotreban. Svi veliki igrači imaju mušice, a to trener mora znati. Tomislav Ivić svašta bi kazao svojim igračima, a onda se s njima grlio.

Dakle, uprava je pogrešno iskomunicirala stvari oko Perišića?

- Uprava je kriva za sve. Nisu se snašli, nisu znali... Kalinić kaže da mu je žao Perišića i zbog neugodnosti ističući da je mislio kako će Ivan ići nakon ljeta. Pa kome on priča kada je prije dvadeset dana produžen ugovor s Perišićem na godinu dana. Nisu imali snage, jer ne znaju voditi klub. To vam je osnovni problem. Predsjednika nitko ne zna u Splitu. U Hajduk su dolazili ljudi koji su bili jači od gradonačelnika. Ne možete doći u Hajduk, a da u vašem životopisu nemate niti jednu dodirnu točku s nekim uspjehom. To je, kao da mene postavite na čelo instituta Ruđer Bošković. Ne znam kako je taj momak imao hrabrosti prihvatiti se tog posla, to je za mene - katastrofa... Doveo ga je Pavelin, pa gdje su natječaji, sučeljavanja, programi kako bismo odabrali najbolje.



Što sada?

- Nitko od sposobnih ljudi u gradu, a ostalo ih je jako malo, neće se prihvatiti Hajduka. To će napraviti netko bez imena kako bi se samo promovirao. Samo će biti važno da se o njemu priča, a on neće napraviti ništa jer ne zna. Jer znanje bi trebalo biti jedini autoritet. To mi je uvijek govorio Tomislav Ivić. A mi smo doveli Gattusa. Moji prijatelj iz Italije smijali su se kada smo ga doveli. Došao je jer nema gdje raditi i više ga nitko neće. I opet sam to podržao zbog dobrobiti Hajduka. Trener koji samo ističe disciplinu ili tiraniju, sigurno će propasti. Imao je već dva incidenta, a čuo sam da ih je bilo i više. Nastavi li se tako, tražit će način da ode. No, klub mu mora platiti 2,5 milijuna eura. No, Hajduk će uvijek doći k sebi i napravit će rezultat. Dobit će sigurno neke utakmice, no dugoročno gledano, nema tu kruha. Dovodimo trenera iz Italije s kojom smo u osam utakmica izgubili jednom, pa oni kod nas moraju tražiti trenere. Kao što je Ajax došao po Ivića ili Bordeaux po Biću Mladinića. Boli me što podcjenjujemo sve što je hrvatsko - kaže Pezzi.

Preuzmi 20 potpuno besplatnih vrtnji uz promo kod PODCAST na Senator.hr.

Sadržaj nastao u suradnji sa SENATOR online casinom.