Habazin napravila šou! O njenu postupku svi pričaju: Želiš li malo...?

U noći s petka na subotu Ivana Habazin (30), ako osvoji WBC i WBO pojaseve svjetske prvakinje, mogla bi promijeniti tijek povijesti ženskog profesionalnog boksa. Ali i svoj život i to stubokom.

Njihov prvi meč je otkazan jer je tada, neposredno prije vaganja, dan uoči borbe sa svjetskom prvakinjom Claressom Shields, fizički napadnut Habazin trener James Ali-Bashir pa je Ivana umjesto na vagi završila u lokalnoj bolnici. A trener je završio na hitnoj operaciji.

Na sučeljavanju je opet bilo napeto.

– Ti nisi baš pametna – rekla je Ivana nakon što ju je protivnica stalno vrijeđala. – Nisam pametna jer sam crna? Išla sam na fakultet – iz nekog razloga odgovorila je Claresse Shields, a poslije je nastavila s uvredama: – Nikad nisam vidjela gluplju osobu u životu. Udarila bih je, ali bi pobjegla kući. Na kraju je poručila: – Razbit ću joj čeljust!

Ipak, na službenom vaganju nije bilo tako napeto kao što je to bio slučaj na presici i sučeljavanju, a Ivana je ''ukrala'' šou. Stala je vagu a da se nije skinula do donjeg rublja, ali i sa sladoledom čijom je konzumacijom htjela pokazati da nije imala ni najmanjih problema s kilogramima (69,2 kg). No, vagu za polusrednju kategoriju, ne tako lako, prošla je i nikad mršavija Claressa Shields (69,8 kg) koja se pohvalila svojom novom linijom.

No, sve što su rekle jedna o drugoj bit će nevažno kada cure, u ranim jutarnjim satima ove subote (oko 4:30) krenu prema ringu. Tada će govoriti samo šake.

