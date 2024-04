Gvardiol nastavlja oduševljavati Pepa: 'Tako je miran i siguran. Puno je napredovao'

Manchester City je u srijedu s visokih 4:1 pobijedio utakmicu 31. kola Premier lige protiv Aston Ville. Time su "građani" ostali na trećem mjestu ljestvice engleskog prvenstva, bodovno poravnati s Liverpoolom i bodom manje od vodećeg Arsenala. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić ušao je u igru u 75. minuti. Joško Gvardiol je odigrao cijeli susret, a kasnije je trener Pep Guardiola za njega imao samo pohvale.

"Mislim da Jošku nije bilo lako promijeniti ligu, a napredovao je protiv Bukaya Sake i sad protiv Mousse Diabyja i Leona Baileyja. Nije lako osvajati duele, ali baš s loptom u nogama bio je tako miran i siguran. Prije je znao riskirati i gubiti lopte, sad igra jednostavnije", rekao je Španjolac pa dodao:

"Tako i treba biti. Branič mora igrati jednostavno, mora biti dobar i ne komplicirati. Od Joška ne tražim da zabije hat-trick kao Phil Foden. On to ne treba raditi. Ima drugi posao i druge zadatke. Bio je vrlo, vrlo dobar u posljednje dvije utakmice. Nedostaje nam Nathan Ake i on nam treba."

U prošlom je kolu City igrao protiv Arsenala. Premda je utakmica završila rezultatom 0:0 što nije idealno u nastojanjima aktualnih prvaka da obrane titulu, Gvardiol je sjajno odigrao. "Izvrstan u obrani, stavio je Saku u zadnji džep", napisao je Goal.com. "Impresivan prema naprijed, dobra kontrola, dobar dodir", napisao je o njegovoj igri The Guardian.

