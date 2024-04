Kontroverzni vatreni se vraća u Ligu petice? Naglavačke je izbačen iz Bešiktaša, ali to nije kraj

Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić u ljeto 2023. iz Milana je kao slobodan igrač došao u turski Beşiktaş. Mislio je on, ali i oni da će to biti dobra simbioza, no ljubav polako puca.

Odlazi iz Turske

Sredinom ožujka Fernando Santos izbacio ga je iz momčadi, tamošnji mediji kao razlog naveli su činjenicu da je Rebić "izazvao nemir u svlačionici". Osim toga, bilo je tu još afera, svađa i netreniranja... Sve to kumovalo je tome da Hrvat napušta Tursku. Nakon što je za Beşiktaş skupio 23 nastupa te upisao jedan pogodak uz pet asistencija, u pregovorima je o odlasku. Navodno je za njega zainteresirana Hellas Verona, objavio je tako turski Fanatik.

VIDEO Samo jedan igrač Dinama nije pobjegao s terena kad je Torcida provalila

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Navodi se da je hrvatski napadač pristao na pregovore, ali transfer će biti moguć jedino ako Verona osigura ostanak u Serie A. Trenutačno je na 15. mjestu s dva boda više od zone ispadanja. Dodajmo da Rebić ima ugovor s Beşiktaşem do ljeta 2025., a već se ranije pisalo o tome da se Ante želi prebaciti u Hajduk, ali problem je bila plaća, koja ne bi bila kao u Beşiktaşu, u kojem navodno zarađuje dva i pol milijuna eura.

Bilo kako bilo, kraj sezone i ljetni transferni rok iskristalizirat će sudbinu zločestog dečka hrvatskog nogometa, kako mu mnogi tepaju. Rebićeve probleme ne dijeli Cristiano Ronaldo. On je zabio tri gola i dvaput asistirao u prvenstvenoj pobjedi Al Nassra kod Abhe rezultatom 8:0. Ova visoka pobjeda dogodila se u 26. kolu saudijskog prvenstva, a Ronaldo je prvi strijelac tamošnje lige s 29 pogodaka.

Zanimljivo je bilo u njemačkom Kupu, u kojem su nogometaši Kaiserslauterna prvi ušli u finale. Oni su u polufinalu svladali trećeligaša Saarbruecken s 2:0. Strijelci za Kaiserslautern bili su Ritter (53') i Toure (75'). Inače, momčad Kaiserslauterna ove se sezone bori za ostanak u drugoj ligi, a imat će priliku osvojiti trofej 25. svibnja kada će na Olimpijskom stadionu u Berlinu igrati finale.

Kaiserslautern je dosad dva puta osvajao Njemački kup, prvi put 1990., zatim 1996. Posljednji put u finalu igrao je 2003. kada je izgubio od Bayerna. U prvoj utakmici polufinala Talijanskog nogometnog kupa Juventus je na svom terenu svladao Lazio s 2:0 golovima Chiese (50') i Vlahovića (64').

Poraz Tudorova Lazija

Nakon što je u svom trenerskom debiju na klupi Lazija hrvatski stručnjak Igor Tudor prije nekoliko dana ostvario minimalnu pobjedu, u ovoj mnogo važnijoj utakmici doživio je prizemljenje. No imat će priliku za popravak jer 23. travnja na rasporedu je uzvrat u Rimu. Ukupni pobjednik ovog polufinalnog ogleda plasirat će se u finale koji je na programu 15. svibnja, a suparnik će mu biti bolji iz okršaja Fiorentine i Atalante.

GALERIJA Ovo je popis najskupljih hrvatskih igrača. Jednom vatrenom cijena je drastično skočila