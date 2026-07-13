Nije slučajno da su u polufinalu SP-a četiri najbolje reprezentacije svijeta, Fifa se pobrinula za to

Završnica Svjetskog prvenstva ponudila je rasplet koji se nikada prije nije dogodio. U polufinalu su se našle četiri reprezentacije koje suvereno drže vrh Fifine ljestvice. Francuska, koja je nakon posljednjeg ažuriranja preuzela prvo mjesto, druga Argentina, treća Španjolska i četvrta Engleska izborile su svoje mjesto u završnici turnira koji je od samog početka obilovao uzbuđenjima, ali u konačnici nije dopustio velika iznenađenja.

Zanimljivo je da su sve četiri preostale momčadi ujedno i bivši svjetski prvaci, što znači da trofej neće dobiti novog vlasnika, a to se u povijesti dogodilo tek treći put, prethodno davne 1970. godine. Polufinalni parovi, Francuska protiv Španjolske i Engleska protiv Argentine, obećavaju spektakle koji će se dugo pamtiti, sudare stilova, povijesti i nogometnih filozofija.

Ovakav rasplet, iako povijesni, nije potpuna slučajnost. Fifa je uoči turnira uvela promjene u proceduru ždrijeba s jasnim ciljem "osiguravanja natjecateljske ravnoteže" i stvaranja potencijalno atraktivnijih utakmica u kasnijim fazama natjecanja. Naime, četiri najbolje rangirane reprezentacije bile su "uparene" i raspoređene u suprotne dijelove ždrijeba. Argentina i Španjolska, kao prva i druga, te Francuska i Engleska, kao treća i četvrta, nisu se mogle susresti prije polufinala, pod uvjetom da osvoje svoje skupine, što su sve četiri na kraju i učinile.

Ovaj mehanizam, sličan onome koji se koristi u tenisu na Grand Slam turnirima ili u novom formatu Lige prvaka, osigurao je da se favoriti međusobno ne eliminiraju prerano. Kritičari bi mogli reći da je time donekle smanjena draž nepredvidivosti koja je oduvijek krasila svjetska prvenstva, no s druge strane, dobili smo završnicu u kojoj će o najprestižnijem trofeju odlučivati zaista najjače momčadi današnjice, bez ikakve sumnje.