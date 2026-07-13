FOTO Ovo je kći Sanje Vejnović za koju kažu da je njezina preslika, evo čime se bavi Marta Eva

Kad se Sanja Vejnović pojavi u javnosti sa svojom kćeri Martom Evom Mećavom, pažnja okupljenih gotovo je zajamčena. Poznata hrvatska glumica i njezina kći često privlače poglede zbog upečatljive sličnosti. Tako je bilo i na premijeri filma "Svadba", gdje su zajedno prošetale crvenim tepihom i izazvale brojne komentare. Marta Eva Mećava, rođena 1998. godine, naslijedila je od majke prepoznatljive crte lica, plavu kosu i profinjeni stil. Iako su joj zbog slavnog prezimena i prirodne pojavnosti mnogi predviđali glumačku karijeru, odlučila se za drukčiji profesionalni put. Umjesto reflektora i kamera, odabrala je rad iza kulisa filmske industrije. Nakon studija filmske i kazališne produkcije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, počela je graditi karijeru producentice. Sudjelovala je u realizaciji nekoliko kratkometražnih filmova, među kojima se posebno izdvaja "Short Cut Grass", prikazan na uglednom Festivalu kratkog filma u Oberhausenu. Profesionalno iskustvo stjecala je u produkcijskoj kući Eclectica, a svoje znanje dodatno je usavršavala kroz sudjelovanje u programu "New Producer's Room" na Festivalu kratkog filma u Cannesu, kao članica Udruge filmskih umjetnika Hrvatske.

Majku i kćer ne povezuje samo ljubav prema filmu. Tijekom godina zajedno su sudjelovale u modnim projektima, a dijele i interes za gastronomiju te istraživanje egzotičnih kuhinja. Tu strast dijeli i Martin brat Andrej, arhitekt sa zagrebačkim korijenima koji danas živi i radi u Londonu.Iako su se Sanja Vejnović i snimatelj Goran Mećava razveli nakon tri desetljeća braka, ostali su u dobrim odnosima i nastavili njegovati bliskost unutar obitelji. Upravo ta povezanost i međusobna podrška ostaju jedna od njihovih najvećih životnih vrijednosti.