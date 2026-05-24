Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPOMENUO BOBANA I KOVAČEVIĆA

Kustić čestitao Dinamu na tituli prvaka: 'Pokazali ste se kao najbolja momčad u Hrvatskoj'

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026.
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
24.05.2026.
u 12:40

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, uputio je čestitku Dinamu povodom osvajanja dvostruke krune

Nakon što je već ranije osigurao naslov prvaka Hrvatske, a potom u Osijeku svladao Rijeku u finalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, Dinamo u subotu je u Zagrebu s navijačima proslavio osvajanje dvostruke krune. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić dodijelio je medalje igračima Dinama, a kapetanu Josipu Mišiću uručio pobjednički pehar za prvaka Hrvatske.

"Čestitam Dinamu na sjajnoj sezoni i osvajanju dvostruke krune. I u prvenstvu i u kupu pokazali su se kao najbolja momčad u Hrvatskoj te je bilo lijepo vidjeti koliko je povratak ovih trofeja u Maksimir značio svim igračima i cijelom klubu, kao i naravno navijačima. Čestitam predsjedniku Zvonimiru Bobanu i suradnicima, treneru Mariju Kovačeviću i njegovom stožeru, svim igračima, djelatnicima kluba i navijačima Dinama na izvanrednoj sezoni i proslavi koja dolikuje takvim uspjesima. Dinamu od srca želim uspješnu novu europsku sezonu, kao i ostalim našim predstavnicima - Hajduku, Varaždinu i Rijeci, kojima također čestitam na ostvarenom plasmanu u europska natjecanja", poručio je predsjednik Kustić za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza.

FOTO Ovako su igrači Dinama proslavili naslov, Maksimir je gorio od emocija
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026.
1/10
Ključne riječi
Marijan Kustić HNL Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!