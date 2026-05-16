NOVI TROFEJ

VIDEO City majstorijom najnovijeg pojačanja osvojio FA kup: Pogledajte genijalni pogodak Semenya

FA Cup - Final - Chelsea v Manchester City
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.05.2026.
u 18:14

Cityju je to osmi naslov pobjednika najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. Po osam naslova imaju i Chelsea, Tottenham, te Liverpool. Manchester United je slavio 13, a Arsenal rekordnih 14 puta

Nogometaši Manchester Cityja pobjednici su 145. izdanja FA kupa nakon što su u finalu na stadionu Wembley pobijedili Chelsea sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Antoine Semenyo u 72. minuti na dodavanje Erlinga Haalanda. Norvežanin je s desne strane ubacio pred vrata, a Semenyo sjajno petom pogodio za vodstvo.

Mateo Kovačić je za City zaigrao od 65. minute, dok Joško Gvardiol nije nastupio.

Cityju je to osmi naslov pobjednika najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. Po osam naslova imaju i Chelsea, Tottenham, te Liverpool. Manchester United je slavio 13, a Arsenal rekordnih 14 puta.

"Građanima" je to i drugi trofej ove sezone nakon što su osvojili i Liga kupa, pobjedom 2-0 protiv Arsenala.

Momčad Pepa Giardiole još je uvijek i u igri za naslov prvaka, dva kola prije kraja prvenstva City ima dva boda manje od lidera Arsenala.
Antoine Semenyo FA Kup Chelsea Manchester City

