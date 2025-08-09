Grom pogodio igrača nasred igrališta. Borio se za život, ali srce je otkazalo

U subotu je u Beogradu preminuo Dragiša Savković, nogometaš Cera iz Petkovice, kojeg je prošle nedjelje tijekom utakmice pogodio grom, prenose Novosti.
Incident se dogodio pola sata nakon početka prijateljskog susreta između Radničkog i Cera, kada je grom udario u središte terena stadiona Radničkog. Prema riječima suca, udar je bio izravan u centar igrališta, a nakon što se okrenuo, vidio je desetak igrača kako leže na travi.
Savković je zadobio najteže ozljede. Nakon reanimacije na terenu hitno je prebačen u bolnicu, a potom u Urgentni centar u Beogradu. Liječnici su se šest dana borili za njegov život, no unatoč svim naporima, nisu ga uspjeli spasiti.FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati
"Grom pogodio igrača nasred igrališta. Borio se za život....." Tko se borio za život? Po ovome ispada grom .