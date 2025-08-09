VIDEO Huligani raketom pogodili nogometaša u međunožje! Ima teške opekline

Utakmica bolivijske lige između Strongesta i Bloominga završila je dramatično, u scenama kakve se rijetko viđaju na nogometnim terenima, prenosi Kurir. Domaćin je slavio 3:2, a junak pobjede bio je strijelac odlučujućeg pogotka, Juan Godoy. Međutim, slavlje se ubrzo pretvorilo u noćnu moru.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka navijači su s tribina počeli bacati pirotehnička sredstva koja su letjela poput raketa. U nastalom metežu, jedan je projektil pogodio Godoya izravno u međunožje. Igrač se odmah srušio na travnjak držeći se za intimno područje, dok su mu suigrači i liječnička ekipa u šoku potrčali pomoći.

FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati

Prema pisanju bolivijskih medija, zadobio je opeklinu prvog stupnja na bedru, hematom u predjelu testisa te upalu testisa. Za incident je proglašena odgovornom navijačka skupina UltraSur, koja tvrdi da je vatromet bio dio proslave, a ne prosvjed protiv klupske uprave.

Ipak, uputili su javnu ispriku: "Nikada nam nije bila namjera ozlijediti bilo kojeg igrača ili člana trenerskog osoblja. Uvijek želimo navijati za momčad, a ne dovoditi ikoga u opasnost." Snimku incidenta možete pogledati OVDJE.