U BOLIVIJI

VIDEO Huligani raketom pogodili nogometaša u međunožje! Ima teške opekline

VL
Autor
vecernji.hr
09.08.2025.
u 11:06

"Nikada nam nije bila namjera ozlijediti bilo kojeg igrača ili člana trenerskog osoblja. Uvijek želimo navijati za momčad", napisali su iz navijačke skupine

Utakmica bolivijske lige između Strongesta i Bloominga završila je dramatično, u scenama kakve se rijetko viđaju na nogometnim terenima, prenosi Kurir. Domaćin je slavio 3:2, a junak pobjede bio je strijelac odlučujućeg pogotka, Juan Godoy. Međutim, slavlje se ubrzo pretvorilo u noćnu moru.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka navijači su s tribina počeli bacati pirotehnička sredstva koja su letjela poput raketa. U nastalom metežu, jedan je projektil pogodio Godoya izravno u međunožje. Igrač se odmah srušio na travnjak držeći se za intimno područje, dok su mu suigrači i liječnička ekipa u šoku potrčali pomoći.

Prema pisanju bolivijskih medija, zadobio je opeklinu prvog stupnja na bedru, hematom u predjelu testisa te upalu testisa. Za incident je proglašena odgovornom navijačka skupina UltraSur, koja tvrdi da je vatromet bio dio proslave, a ne prosvjed protiv klupske uprave.

Ipak, uputili su javnu ispriku: "Nikada nam nije bila namjera ozlijediti bilo kojeg igrača ili člana trenerskog osoblja. Uvijek želimo navijati za momčad, a ne dovoditi ikoga u opasnost." Snimku incidenta možete pogledati OVDJE.

Ključne riječi
pirotehnika Navijači strani nogomet

