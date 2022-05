Grk od Đokovića naučio kako se vratiti "iz ponora": On je prošle godine ovo napravio njemu

Na rubu ispadanja bio je grčki tenisač Stefanos Tsitsipas na samom startu ovogodišnjeg Roland Garrosa. Prošlogodišnji finalist je gubio 0-2 u setovima protiv Talijana Lorenza Musettija, ali je na kraju ipak prošao dalje.

Nakon tri sata i 33 minute igre Tsitsipas je pobijedio 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 te je treći put u karijeri slavio u meču gdje je bio u zaostatku za dva seta. Mladi, 20-godišnji talijanski igrač je briljantno odradio uvodna dva seta, no u istom ritmu nije mogao odraditi još jednu dionicu koja bi mu donijela veliko slavlje.

Tsitsipas, inače četvrti nositelj, potpuno je dominirao od početka trećeg seta do samoga kraja i izbjegao rano ispadanje s drugog po redu Grand Slam turnira u godini. Inače, vrijedi spomenuti kako je Musetti i prošle godine bio blizu velike pobjede na pariškoj zemlji. Vodio je 2-0 u setovima protiv Novaka Đokovića, ali je na kraju također izgubio.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Italian Open - Foro Italico, Rome, Italy - May 14, 2022 Greece's Stefanos Tsitsipas celebrates winning his semi final match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Alberto Lingria Photo: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Inače, u prošlogodišnjem finalu je, pak, Tsitsipas imao 2-0 u setovima protiv Đokovića, ali je na kraju srpski tenisač bio pobjednik te ove godine brani titulu.

- Znao sam koliko dobar može biti Musetti i to je pokazao u uvodna dva seta. Kada gubite 0-2 na Grand Slamu nije baš da ste uvjereni kako možete preokrenuti. Nisam ni ja ovaj put. Jednostavno sam od tada odlučio igrati što bolje poen za poenom i stvari su se počele okretati na moju stranu, rekao je Grk.

Inače, do dugo u noć je trajao još jedan meč u Roland Garrosu u kojem je iskusni domaći adut, 37-godišnji Gilles Simon, koji je dobio pozivnicu organizatora, u pet setova svladao 16. nositelja Španjolca Pabla Carrena Bustu sa 6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4.