Maestralni Marin Čilić izgubio samo tri gema u uvjerljivoj pobjedi!

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić bez suviše stresa je odradio dvoboj prvog kola Roland Garrosa pobijedivši Mađara Attilu Balazsa 6:0, 6:1, 6:2.

Čilić je za pobjedu protiv 33-godišnjeg Mađara, trenutačno 255. tenisača svijeta, trebao tek sat i pol igre.

Marin je tijekom susreta čak osam puta oduzimao servis svom suparniku koji je imao tek jednu neiskorištenu break loptu.

Čilić je sjajno ušao u meč i prvi set je dobio "metlom". U drugom setu je poveo 4:0, pa izgubio jedan gem, da bi zaključio set s još dva gema u nizu.

U trećem setu je Čilić krenuo s 3:0, imao je i 4:1, a kod rezultata 4:2 osvojio je još dva uzastopna gema za konačnih 6:2 i 3:0 u setovima. Bio je to njihov prvi međusobni okršaj.

Protivnik u drugom kolu bit će mu pobjednik meča između Mađara Martona Fucsovicsa i Francuza Geoffreyja Blancaneauxa.

Marin je u dosadašnjih 15 nastupa na Roland Garrosu dva puta dogurao do četvrtfinala (2017, 2018).

Nešto ranije plasman u 2. kolo izborio je i Borna Gojo (ATP-223.) koji je nakon pet sati igre sa 6:4, 6:7(3), 6:7(4), 7:6(4), 6:4 porazio Talijana Alessandra Giannessija (ATP-173.).

Ovo je najbolji rezultat Goje na Roland Garrosu, odnosno na nekom grand slam turniru, a u drugom kolu u Parizu će igrati protiv srpskog tenisača Filipa Krajinovića, 55. na ATP ljestvici i to će biti njihov prvi međusobni ogled.