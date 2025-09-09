Grčka izborila polufinale Eurobasketa protiv Turske

Poznat je prvi polufinalni par Eurobasketa u kojem će igrati Grčka i Turska, Grci su u četvrtfinalnom susretu u Rigi bili bolji od košarkaša Litve 87-76 (24-19, 20-19, 20-14, 23-24).

Od početka susreta Grčka je bila u prednosti te je polako i marljivo odmicala od Litavaca. Sredinom druge četvrtine povela je Grčka po prvi puta uz dvoznamenkastu prednost, bilo je 37-27. Premda se Litva približila na 38-39 veliki odmor su Grci dočekali u plusu 44-38.

Nastavak lagane grčke dominacije dogodio se i u drugom poluvremenu, ali se ovaj put Grčka ozbiljnije odvojila od suparnika. Stekla je ponovno dvoznamenkastu prednost i prije zadnjih 10 minuta igre imala osjetnih 64-52. Najzaslužniji za to odvajanje, koje se na kraju pokazalo ključnim, bio je Giannis Antetokounmpo.

U posljednjoj dionici Grčka je rutinski držala suparnika na odstojanju i lako izborila plasman među četiri najbolje reprezentacije. Giannis Antetokounmpo je predvodio svoju momčad sa 29 poena i šest skokova. Vasileios Toliopoulos je ubacio 17, Kostas Sloukas 11 uz po četiri dodavanja i skoka, a Kostas Papanikolaou osam poena uz sedam skokova i tri asistencije.

Kod Litve je odličnu utakmicu odradio Jonas Valančiunas koji je postigao 24 poena i ostvario 15 skokova. Arnas Velička je ubacio 12 poena uz sedam asistencija i pet skokova.

Košarkaši Turske u četvrtfinalnom su ogledu bili bolji od Poljske sa 91-77 (19-19, 27-13, 19-18, 26-27). Nakon posve izjednačene prve četvrtine u drugoj se Turska počela odvajati. U drugoj dionici su turski košarkaši došli do dvoznamenkaste prednosti 36-26, a odmor su dočekali uz 46-32 čime su napravili ogroman korak prema polufinalu.

Poljska, koju vodi hrvatski strateg Igor Miličić, potpuno se raspala početkom drugog dijela. U 27. minuti Turska je pobjegla na ogromnih 63-40 čime je utakmica i definitivno riješena, premda je u završnici Turska popustila i dopustila suparniku da ostvari blaži poraz.

Najbolji igrač Turske bio je Alperen Sengun koji je ostvario 'triple-double' učinak s 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Shane Larkin je ubacio 13 poena uz pet skokova i pet asistencija. Loša vijest za Tursku je ozljeda tijekom susreta Cedija Osmana.

Kod Poljske su po 19 poena postigli Jordan Loyd i Mateusz Ponitka, s tim da je potonji tome dodao po šest asistencija i šest skokova.

U srijedu se igraju preostale dvije četvrtfinalne utakmice, a sastaju se Njemačka - Slovenija i Finska - Gruzija.

Eurobasket, četvrtfinale:

Grčka - Litva 87-76

Turska - Poljska 91-77