Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON NASLOVA

Aco Petrović postao Brazilac! Evo kako je Hrvatu rodom iz Šibenika to pošlo za rukom

FIBA AmeriCup 2025 - Final - Argentina v Brazil
LUISA GONZALEZ/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.09.2025.
u 21:00

Tijekom karijere vodio je i reprezentacije Hrvatske i BiH te klubove poput Cibone, Zadra, Cedevite, Pesara, Seville i Lleide

Hrvatski košarkaški trener Aleksandar Petrović, koji je prije tjedan dana sa Brazilom osvojio Američki kup (AmeriCup), dobio je državljanstvo te južnoameričke zemlje, izvijestio je tamošnji košarkaški savez.

"Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdana je putovnica za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov AmeriCupa sa Brazilom“, priopćio je brazilski savez putem Instagrama. Ondje je objavio presliku Petrovićeve putovnice izdane 31. kolovoza.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
FIBA AmeriCup 2025 - Final - Argentina v Brazil
1/34

Isti dan je Brazil pobijedio velikog rivala Argentinu s 55-47 u finalu Američkog kupa igranog u Nikaragvi. To je ukupno peti naslov za Brazil u 20 godina održavanja tog natjecanja.

Savez nije objavio zašto je 66-godišnji izbornik, brat nekadašnjeg proslavljenog košarkaša Dražena Petrovića, uzeo brazilsko državljanstvo, ali za pretpostaviti je da mu ono omogućava dodatna prava u toj zemlji gdje ima ugovor do 2028. godine. Petrović, koji je nakon Američkog kupa otišao u Hrvatsku na odmor, u nedjelju nije bio dostupan za komentar.

U Brazilu, čiju reprezentaciju Petrović vodi od 2024., moguće je imati dvojno državljanstvo. Hrvatski trener je bio izbronik Brazila i od 2017. do 2021. godine. Tijekom karijere vodio je i reprezentacije Hrvatske i BiH te klubove poput Cibone, Zadra, Cedevite, Pesara, Seville i Lleide.

Otkrivamo: Povratnik u vatrene danas stiže u Zagreb. Dalić ga želi umjesto igrača koji nije položio
Ključne riječi
Aco Petrović Brazil košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još