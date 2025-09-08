Vučić komentirao košarkaški debakl Srbije: 'Mislili smo da smo najbolji, moramo naći nešto drugo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na izjavu američke glumice srpskog podrijetla Lolite Davidovich, koja je srpski narod nazvala "najboljim na svijetu", a pritom je komentirao i aktualno stanje u srpskoj košarci.

Vučić je u ponedjeljak u vili Mir u Beogradu ugostio Davidovich i njezina supruga, redatelja Rona Sheltona. Par u Srbiji boravi povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije, održanog na Zlatiboru.

"Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci na svijetu, a sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji ni u Europi ni u svijetu. Ostaje nam da kažemo da imamo najšarmantnije i najljepše dame i da pobijedimo u nekom drugom području", izjavio je Vučić.

Podsjetimo, srpska košarkaška reprezentacija doživjela je veliko razočaranje na Eurobasketu. Izabranici Svetislava Pešića ispali su već u osmini finala nakon poraza od Finske (92:86) i natjecanje završili na desetom mjestu što je njihov najlošiji plasman još od 2007. godine.