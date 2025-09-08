Naši Portali
Vučić komentirao košarkaški debakl Srbije: 'Mislili smo da smo najbolji, moramo naći nešto drugo'

Russian President Vladimir Putin attends a meeting at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
08.09.2025.
u 17:59

Srpska košarkaška reprezentacija doživjela je veliko razočaranje na Eurobasketu. Izabranici Svetislava Pešića ispali su već u osmini finala

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na izjavu američke glumice srpskog podrijetla Lolite Davidovich, koja je srpski narod nazvala "najboljim na svijetu", a pritom je komentirao i aktualno stanje u srpskoj košarci.

Vučić je u ponedjeljak u vili Mir u Beogradu ugostio Davidovich i njezina supruga, redatelja Rona Sheltona. Par u Srbiji boravi povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije, održanog na Zlatiboru.

FOTO Dobro raspoloženi vatreni trenirali uoči okršaja sa susjedima: Daliću se vratio važan igrač
Russian President Vladimir Putin attends a meeting at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing
1/32

"Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci na svijetu, a sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji ni u Europi ni u svijetu. Ostaje nam da kažemo da imamo najšarmantnije i najljepše dame i da pobijedimo u nekom drugom području", izjavio je Vučić.

Podsjetimo, srpska košarkaška reprezentacija doživjela je veliko razočaranje na Eurobasketu. Izabranici Svetislava Pešića ispali su već u osmini finala nakon poraza od Finske (92:86) i natjecanje završili na desetom mjestu što je njihov najlošiji plasman još od 2007. godine.

Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni
Srbija Aleksandar Vučić Eurobasket košarka

Komentara 3

Avatar raznosač_pice
raznosač_pice
18:43 08.09.2025.

Još jedna "Oluja".

Avatar Matija22
Matija22
18:42 08.09.2025.

Ovaj manijak živi u fantazijama.

PR
prajdali100
18:46 08.09.2025.

I to je sav članak ? Koliko znam ova osoba je upisala neku školu za košarkaškog trenera. Dokle je s tim stigao? Kad završi neka im preuzme reprezentaciju ima da teče med i mleko.

