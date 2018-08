Grci zavapili: Zlatko Daliću, pozovi njega u reprezentaciju!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, još uvijek na odmoru, danas će putem službene stranice Hrvatskog nogometnog saveza objaviti popis reprezentativaca za prve akcije nacionalne vrste nakon osvajanja svjetskoga srebra u Rusiji.

Druga reprezentacija na Svjetskom prvenstvu i četvrta na Fifinoj ljestvici (iza Francuske, Belgije i Brazila), neće doživjeti znatne i zabrinjavajuće kozmetičke zahvate iako Dalić sigurno ostaje bez najmanje petorice protagonista ruske bajke: Subašić, Ćorluka i Mandžukić umirovili su dresove reprezentacije, Kramarić je ozlijeđen, a Strinić prisiljen na stanku zbog problema sa srcem. Na listi ozlijeđenih u Liverpoolu je i Dejan Lovren, čiji se povratak na travnjak očekuje za dva tjedna, dakle do utakmica s Portugalom (6. rujna) i Španjolskom (11. rujna) trebao bi biti spreman.

>> Pogledajte najbolje trenutke dočeka vatrenih

AEK vidi financijski interes

Budući da je izbornik iznenada ostao samo na jednom klasičnom napadaču, Ivanu Santiniju iz Anderlechta, kao jedini logičan potez nameće se pozivanje jedine preostale špice s reprezentativnim referencijama, 24-godišnjeg Marka Livaje iz grčkoga AEK-a.

U kampanju za Livajino pozivanje u reprezentaciju napadno su krenuli grčki mediji s čijih naslovnica Splićanin proteklih dana nije silazio. Tako je jučer atenski list “24 sata sport” na naslovnoj stranici raspalio apel “Zlatko, pozovi Livaju u reprezentaciju”, a u tekstu se naglašava kako bi Markov nastup, pa i samo izbornikova pozivnica u krug kandidata za drugu reprezentaciju svijeta bilo golemo priznanje grčkome prvaku.

Otkuda toliki interes Grka da Livaja uđe među vatrene? Naravno, iza cijele kampanje krije se AEK-ov interes i financijski motiv. Naime, grčki je klub protekloga tjedna objavio kako se pojavio interes Genoe i Sampdorije za našega nogometaša te kako je čak odbijena ponuda jednoga od njih od osam milijuna eura. Neslužbeno, uputila ju je Sampdoria.

I tu dolazimo do ključnog detalja u priči “Zlatko, pozovi Livaju”; dobije li Marko poziv za reprezentaciju, u redove svjetskoga doprvaka za srazove sa svjetskim velesilama kao što su Portugal i Španjolska, njegova cijena odmah bi skočila na više od deset milijuna eura i AEK bi u siječnju mogao napraviti posao iz snova. Zbog te im se matematike osam milijuna koje su navodno nudili Talijani i činilo premalo.

No ostavimo li po strani kombinacije nezajažljivih grčkih trgovaca, robusni, plećati snagator Marko Livaja u ovom trenutku izgleda kao vrhunski centarfor kojega je nemoguće zaobići. On je prva špica grčkoga prvaka kojega samo jedan korak (mađarski Vidi) dijeli od plasmana u Ligi prvaka, a u posljednjem je pretkolu bio strijelac u pobjedi nad Celticom.

Marko Livaja dugo je figurirao kao zločesti dečko hrvatskog nogometa. Prošao je i klupsku (Atalanta) i reprezentativnu suspenziju (Niko Kovač, Gračan), ali je u posljednje dvije godine potpuno sazrio i smirio se.

Prošao sve mlade selekcije

Posvećen je samo obitelji (s partnericom Iris Rajčić ima kćerkicu Elizabetu) i nogometu, pa je zahvaljujući sjajnim nastupima za AEK u prošloj sezoni postao jedna od zvijezda grčke lige. I došao je u fokus izbornika Dalića, koji je još prije SP-a izjavljivao kako Livajina forma zaslužuje pozornost.

Marko, naravno, u reprezentaciji ne bi bio novo lice. On je prošao sve mlade selekcije HNS-a, nastupao je za Hrvatsku na SP-u do 20 godina 2013. u Turskoj, na kojemu su bili Marko Pjaca, Dominik Livaković i Ante Rebić, no još uvijek nema nijedan nastup za A vrstu...