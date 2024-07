Grci objavili: U tučnjavi hrvatskih košarkaša sudjelovao i srebrni vatreni iz Rusije

Hrvatski košarkaški reprezentativci Dario Šarić i Ivica Zubac bili su u središtu tučnjave koja se u noći s nedjelje na ponedjeljak dogodila u Ateni. Nakon finalne utakmice predolimpijskog turnira u Pireju, Hrvati su se odlučili opustiti uz večeru i piće u jednom atenskom noćnom klubu. Prema pisanju TMZ-a, oko 5.30 ujutro izbila je tučnjava u kojoj su glavni vinovnici bili neki grčki navijači u alkoholiziranom stanju.

Po video-snimci TMZ-a, vidi se da se Zubac naguravao s nekim ljudima dok je u pozadini bio srušen jedan stol u ugostiteljskom objektu u kojem su bili. U sljedećem kadru netko je na tlo srušio Šarića i počeo ga gušiti s leđa.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn