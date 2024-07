VIDEO Pojavila se snimka tučnjave u kojoj su sudjelovali hrvatski košarkaši, Šarića su gušili s leđa...

Društvenim mrežama ove večeri počela je kružiti fotografija navodnog incidenta u Grčkoj u kojem su sudjelovali hrvatski košarkaški reprezentativci, među njima i Ivica Zubac, odnosno Dario Šarić. Oni su bili sudionici jedne tučnjave u atenskom noćnom klubu u noći s nedjelje na ponedjeljak, nakon utakmice finala predolimpijskog turnira između Grčke i Hrvatske u Solunu.

Na snimci koju je objavilo nekoliko kanala na društvenoj mreži X, a preuzeo američki portal TMZ vidi se da se Zubac nagurava s nekim ljudima. U pozadini se ruši jedan stol, a onda se pojavljuje Šarić koji završava na podu dok ga s leđa netko guši.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric…