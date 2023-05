Grad Vinkovci kreću s projektom dokapitalizacije i rekonstrukcije poslovanja te rada Cibalije

Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća gradonačelnik Ivan Bosančić rekao je Grad Vinkovci idu u dokapitalizaciju HNK Cibalije, rekonstrukciju cjelokupnog poslovanja i rada svih struktura kluba.

-Unatoč svim uloženim naporima i financijskim potporama, uvijek se završi na tome da mi nismo dobri, mi ne valjamo i ne vodimo dobro klub. Od danas ćemo cijelu priču oko Cibalije totalno preokrenuti. Prema gradskim vijećnicima idemo s prijedlogom dokapitalizacije Cibalije s ciljem da klub bude na nuli sa svim dugovima i da u budućem vremenu stabilno funkcionira s onim sredstvima koja dobije od grada, uz ona koja sami uprihode. Želimo da prvi tim bude kvalitetan, da klub svake godine zaradi na prodaji igrača iz vlastite škole i ostvari dodatne prihode od sponzorskih ugovora – rekao je Bosančić.

Plan je da Cibalia bude bez dugova, da o Školi nogometa brigu vodi Grad, a sam će zahtijevati i tražiti pomoć svih pročelnika u gradskim strukturama da u prvih par mjeseci budu na raspolaganju i budu uključeni u proces oporavka kluba kako bi se Cibalija napokon postavila na zrele, normalne i čvrste osnove. Posebno je istaknuo kako dokapitalizacija i cijeli posao ima jedan uvjet, a to je da će u Cibaliji nastupiti apsolutne promjene na svim razinama, od najnižih do najviših.

-Problem je oko filozofije koja vlada u Cibaliji. Uvijek se sve izvlačilo na brend, na ime, medijsku priču, a nikada se nije pogledalo realno iza sebe, kao i u financijske pokazatelje. Ljubav je nešto što uvijek treba biti prisutno u sportu, ali u konačnici moramo biti realni. Ovakva ljubav košta, a netko treba sve to platiti. Od svih zaljubljenika rijetki plaćaju članarinu, gledaju kako izbjeći plaćanje karte, svi žele na stadionu biti besplatno. Iz proračuna sve to plaćaju građani, a moramo shvatiti kako novac koji ode u tom smjeru neće biti iskorišten za druge važne potrebe. Mi se nećemo baviti sportom, nećemo se baviti prvom ekipom. Želimo kompletno srediti situaciju, i komunalno i na sve druge načine, kako bi djeca od početnika do juniora imala sve potrebne uvjete, a prvi tim je tu da svojom igrom i zalaganjem stvara dodatnu vrijednost – kazao je Bosančić.

Grad će, dakle, osigurati sve potrebno za opstojnost Cibalije i kvalitetne uvjete za funkcioniranje svih klupskih selekcija, a na vodstvu kluba, stručnom stožeru i igračima prve momčadi je da svojim radom i igrama osiguraju nove sponzore, dodatnu medijsku vidljivost i općeniti rast vinkovačkog nogometnog ponosa.