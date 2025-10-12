Naši Portali
SLUŽBENO PRIOPĆENJE

Gotovo je! 'Piksi' više nije izbornik Srbije, Savez donio odluku o nasljedniku

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS
1/4
Autor
Edi Džindo
12.10.2025.
u 14:07

Nogometni savez Srbije ovom prilikom izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u protekle četiri i pol godine na čelu reprezentacije, stoji između ostalog u priopćenju

Dragan 'Piksi' Stojković više nije izbornik reprezentacije Srbije, sada je i službeno potvrđeno. Dan nakon što je Srbija kod kuće u kvalifikacijama za SP poražena s 1:0 od Albanije i dan nakon što je ponudio ostavku, smjena Stojkovića je i službeno potvrđena, odnosno ostavka je i službeno prihvaćena, kako god želite gledati na situaciju. 

Legendarni bivši igrač nakon četiri i pol godine više neće sjediti na kormilu reprezentacije, a njega će, u minimalnu ruku privremeno, zamijeniti dosadašnji izbornik U-21 reprezentacije Srbije, Zoran Mirković. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

"Nakon sinoćnjeg poraza naše reprezentacije u Leskovcu, izbornik Dragan Stojković ponudio je ostavku na svoju funkciju i neće putovati s momčadi na kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Andore.

Vođenje “A” reprezentacije Srbije na sljedećoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo preuzet će strateg naše mlade (U-21) selekcije Zoran Mirković, koji se već u nedjelju ujutro priključio nacionalnom timu u Nišu, zajedno s članovima stručnog stožera Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Milićevićem.

Odmah po povratku iz Andore, u petak, 17. listopada, zasjedat će Izvršni odbor Nogometnog saveza Srbije, koji će, u skladu sa svojim ovlastima i standardnom procedurom NSS-a, donijeti sve daljnje odluke vezane uz promjene na čelu nacionalne momčadi.

Nogometni savez Srbije ovom prilikom izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u protekle četiri i pol godine na čelu reprezentacije — prije svega na plasmanu na Svjetsko i Europsko prvenstvo, kao i na osvajanju prvog mjesta u B diviziji Lige nacija, a potom i očuvanju statusa u elitnom rangu europskog nogometa, A diviziji Lige nacija.", stoji u priopćenju Nogometnog saveza Srbije.

