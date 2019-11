Gore nije moglo! Spasiti nas može legendarni Hrvat, ali Srbin je prepreka?

Dva izgubljena susreta s 0:3, samo jedan osvojeni set u šest mečeva, s takvim se učinkom naši tenisači vraćaju sa završnog turnira Davisova kupa u Madridu. Čini se da gore nije moglo biti. Ali stara sportska mudrost govori: čak i kad učinite sve najbolje u pripremi, možete doživjeti težak poraz, a ako još i pogriješite...

Ne može dubl igrač igrati singl

– Jedan set protiv Španjolske i Rusije, jako depresivno. No događa se to u sportu. Mi smo praktički nastupili s drugom momčadi, a i da smo s najboljom, možda ne bismo puno bolje prošli jer Rusi i Španjolci su jaki, a Španjolci su još i domaćini – kaže na to legendarni Nikola Pilić koji je u Davisovu kupu kao izbornik Njemačke, Hrvatske i Srbije prolazio scile i haribde.

Ukazuje šjor Niko i na pogreške od kojih je po njemu najveća da je Nikola Mektić gurnut da odigra pojedinačni meč.

– Mnogi to ne shvaćaju, ali ne može dubl igrač igrati u singlu. Pa da je on mogao nešto napraviti u pojedinačnoj konkurenciji, ne bi prešao u parove. Ali sad, što je – tu je, otkrili smo da je Gojo veliki potencijal pa će možda u sljedećim bitkama biti od veće pomoći Čiliću i Ćoriću – dodaje Pilić. I što sad, kako izaći iz ovog gliba u koji je najedanput upala šampionska reprezentacija iz 2018. godine. Igrači su i sami poslali neke poruke kroz usta privremenog izbornika Franka Škugora?

– Nitko se od igrača ne namjerava oprostiti od reprezentacije. Želimo se sljedeće godine svi zajedno okupiti, proći kvalifikacije i još jednom osvojiti Davisov kup. Za to nam treba novi izbornik i na pragu smo kvalitetnog rješenja – najavio je Škugor.

Iako ga on nije spomenuo, mnogi su u toj najavi – a pomalo i cure informacije iz “vijeća igrača” – prepoznali Gorana Ivaniševića (iako se u kuloarima spominje i Ivan Ljubičić). Što Pilić misli o soluciji s Ivaniševićem?

– Goran puno zna, ima iskustva iz Davisova kupa i mislim da je prava osoba za novog izbornika. Goran je, osim toga, veliko ime u svijetu tenisa i mogao bi možda povratiti poljuljani autoritet izbornika – odgovara Nikola.

I mnogi drugi poznavatelji tenisa i teniski treneri misle da bi samo Goran mogao “uvesti red u svlačionicu” tj. povratiti pravo koje su igrači osporili Krajanu da kao izbornik (istina u suradnji s igračima) pozove igrače za koje misli da su potrebni reprezentaciji.

S Čilićem ostali repovi

– Mislim da je vrijeme za Zeca. Trener je drugog igrača svijeta, ima iskustvo, karizmu i rezultate. A zapravo dosad nikad nije imao pravu priliku u reprezentaciji – ističe i Dario Smojver, bivši trener Irine Spirlee.

Tko ne bi poželio Gorana Ivaniševića na čelu hrvatske Davis kup reprezentacije. No hoće li on pristati? I kako će funkcionirati njegova suradnja s Marinom Čilićem kad im je ona igračko-trenerska ostala s repovima. Na kraju krajeva, što bi se promijenilo u odnosu na Krajana? Igrači (i Savez) već su imali kvalitetno izborničko rješenje, ali nisu ga željeli plaćati – Krajanu i članovima stožera (dva pomoćnika, liječnik, fizioterapeut, španer...) ponudili su samo sedam posto nagrade, što je uistinu podcjenjivački. Pilić misli da se problemi mogu riješiti razgovorom.

– Žao mi je što je Krajan morao otići na onakav način, tri dana prije polaska na natjecanje, jer imao je dobre rezultate. Ipak je on jednom osvojio trofej te još jednom bio u finalu. Ne znam što je sve pokvarilo odnos između njega i igrača, ali očito nije samo novac u pitanju.

Pitamo na kraju Nikolu što on misli hoće li Goran, koji je i trener Novaka Đokovića, biti zainteresiran za dužnost izbornika hrvatske Davis kup reprezentacije.

– Nemam pojma! – iskreno je odgovorio Pilić.

