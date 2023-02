Izbornik Perkovac želi vratiti legendarno krilo: Tri sjajna igrača na putu povratka među kauboje

Ne sjećam se kada je posljednji put došlo tako puno medija na jednu rukometnu konferenciju za novinare kao jučer, na predstavljanju novog izbornika muške reprezentacije, Gorana Perkovca. I sam novi izbornik iznenadio se ovako velikim odazivom novinara.

– San je svakog trenera, tako i mene, biti hrvatski izbornik. Šteta što nemamo više dana za pripreme, da uspijemo nešto više odraditi na taktičkim pripremama i u uigravanju ekipe, ali imam ideju kako bi to trebalo izgledati, znam kostur ekipe. Vrlo je bitno da ekipa koju sad uspostavimo bude sljedećih pet godina zajedno – rekao je Perkovac.

03.02.2023., Zagreb - U Hrvatskom rukometnom savezu predstavljen je novi izbornik reprezentacije Goran Perkovac Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Povratak Štrleka, Stepančića...

Izbornik već danas putuje doma u Švicarsku, a sredinom tjedna će put Njemačke i Poljske, gdje će obaviti niz razgovora s igračima, kandidatima za reprezentaciju.

– Kao igrač nisam baš volio kada bi me izbornik nazvao telefonom. Više sam za razgovore oči u oči i zato ću u nekoliko dana obići što više igrača kako bih s njima obavio razgovore. Jedan do najbitnijih bit će onaj s Duvnjakom. Važno mi je razgovarati s njime i vidjeti želi li on igrati za reprezentaciju i želi li prihvatiti ulogu koju sam mu namijenio. Želim napraviti popis od 25 igrača i taj popis ne bih želio mijenjati u sljedeće dvije, tri godine. Da, želim razgovarati i s nekim igračima kojih dugo nije bilo u reprezentaciji. Primjerice s Manuelom Štrlekom, Šimom Ivićem, Lukom Stepančićem, Marinom Marićem. Imamo igrača koji su zapostavljeni. Po meni je Manuel Štrlek puno dao za reprezentaciju da bismo ga se tako riješili – kaže Goran Perkovac.

16.04.2022., Arena Varazdin - Uzvratna rukometna kvalifikacijska utakmica za odlazak na Svjetsko rukometno prvenstvo 2023. Hrvatska - Finska Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Stručni stožer?

– Imam već sva imena u glavi, ali još se malo strpite dok ne porazgovaram s njima. Ipak većina njih ima svoje obveze i poslove. Znam samo da će uz mene sigurno biti Ivica Udovičić. Imam veliko povjerenje u njega – istaknuo je Peki.

Vratari su nam rak-rana u posljednjih nekoliko godina?

– Budući da ja ne mogu proizvesti novog golmana, morat ćemo iskoristiti to što imamo. Naši golmani imaju kvalitetu, ja ću se najvjerojatnije odlučiti za kombinaciju jednog starijeg i dvojice-trojice mlađih. Znamo da golman dobro brani kad dobro igra obrana. Obrana nam nije bila dobra zadnje dvije-tri godine – istaknuo je novi izbornik.

Debi na klupi imat će 8. ožujka u Eindhovenu kada igramo protiv Nizozemske u 3. kolu kvalifikacijske skupine za odlazak na Europsko prvenstvo 2024. godine. Hrvatska nakon dva kola ima dvije pobjede, nad Grčkom kod kuće i Belgijom u gostima.

– Bit će to jako teško gostovanje. Žao mi je što nećemo imati koji dan više za pripreme. Za ovu akciju neću stići napraviti neke bitnije promjene. Šteta što kostur reprezentacije ne dolazi iz jednog kluba. Najbolji smo bili kada je kostur dolazio iz Zagreba, ali to više nije moguće. Volio bih da organiziramo sastanke sa svim trenerima u ligi. Nisam ja najpametniji, svi oni skupa znaju više od mene. Možda ih ja neću poslušati, ali moramo pokušati. Svima nam je u cilju da Hrvatska bude u vrhu, a ne na 15. mjestu – dodao je.

U kakvim ste odnosima sa Slavkom Golužom, trenerom PPD Zagreba?

– Imamo korektan odnos. Na Slavka se uvijek moglo osloniti, igrao je i s ozljedama. On je važan jer je trener Zagreba i nadam se dobroj suradnji.

03.02.2023., Zagreb - Paket 24 Premijer liga, 1. kolo Liga za prvaka, RK Dubrava - RK PPD Zagreb. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zoran Gobac?

– Cijenim ga izuzetno zbog onog što je učinio. Puno ljudi napada ga da je napravio ovo ili ono, ali ja sam uvjeren da hrvatskog rukometa na ovom nivou ne bi bilo da Zoran, i neki drugi, nije napravio jako puno. Svi koji radimo napravimo i neke greške, tako je i kod njega i kod mene.

Šipić kao tenk

Hoćete li se osloniti više na obranu 5-1 ili?

– Ne, želim da reprezentacija podjednako dobro igra i 6-0 i 3-2-1 i 5-1. Moramo formirati momčad za igru u oba pravca i to forsirati. Rukomet je postao toliko brz da se ne mogu raditi brojne izmjene u svakom napadu. I zato ću pod hitno razgovarati s trenerom Kriens-Luzerna i pokušat ću ga nagovoriti da Marin Šipić igra u oba smjera, a ne samo u napadu. Šipić izgleda kao tenk i ne vjerujem da ne može igrati obranu. Uostalom, ja sam ovako mršav, s visinom 1,86 metara, igrao trojku u obrani – zaključio je Perkovac.