Legendarni Ivano Balić priznao da zbog Srbina nije osvojio Europu: 'On me u tome spriječio'

Hrvatska rukometna ikona Ivano Balić po mnogima je najbolji igrač u povijesti ovog sporta. Međutim, ni čarobni Balić nije uspio osvojiti sve trofeje. Najviše mu je žao što nikad nije osvojio Ligu prvaka, za što 'krivi' bivšeg vratara Srbije i Crne Gore Arpada Šterbika . Balić je četiri godine proveo u Španjolskoj u redovima Portland San Antonija i s momčadi iz Pamplone bio je najbliži slavnom peharu.

- Neosvajanje Lige prvaka nije nešto zbog čega žalim. Naravno, bilo bi lijepo da sam je osvojio, ali, da budem iskren, danas o tome razmišljam samo ako to netko spomene. Ali dok sam još aktivno igrao, naravno da mi je to bilo na pameti. Pogotovo posljednjih godina moje karijere, jer sam znao da će tome uskoro doći kraj. Sada, kada pogledam unatrag, jednostavno nije bilo suđeno - rekao je Balić u novoj epizodi Eurohandballovog serijala.

U četiri godine u Pamploni s Portland San Antoniom bio je najbliži tome, ali onda je naletio na legendarnog Arpada Sterbika i san o peharu je nestao.

- Portland San Antonio dao mi je četiri prekrasne godine igrajući vrhunske igre u Španjolskoj i Ligi prvaka. Nažalost, nikada nisam osvojio europski trofej. Najbliže tome sam bio s Portlandom. U sezoni 2004./2005. stigli smo do finala nakon završetka prvi u skupini i usput eliminirao Ademar Leon, Barcelonu i Vesprem.U finalu?Ciudad Real s vrhunskom momčadi u kojoj su bili Hrvati Petar Metličić i Mirza Džomba, moji reprezentativci, te jedan momak koji je odlučio utakmicu - Arpad Šterbik - kaže Balić pa se prisjeća onog dvomeča u kojem je Ciudad Real razbio rivala 62:47.

- Jedino čega se sjećam iz te utakmice je zid na golu Ciudad Reala. Šterbik je bio nevjerojatan i ako mene pitate on je jedan od najboljih, ako ne i najbolji vratar svih vremena. U svakoj važnoj utakmici za Ciudad Real on je bio je igrač utakmice. I to je ponovio toliko puta u karijeri. Obje momčadi su imale sjajne igrače, ali on je bio taj koji je činio razliku. Mislim, samo 19 golova smo im zabili kod kuće - kazao je rukometni majstor.