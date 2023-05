Gol koji su navijači Hajduka odnijeli s Poljuda završio na neobičnom mjestu

Hajduk je sezonu zatvorio pobjedom protiv Šibenika 3:0 na Poljudu i oproštajem od Danijela Subašića. Sa zadnjim sučevim zviždukom navijači su pohrlili na teren ne bi li uhvatili kojeg igrača za fotografiju ili barem autogram.

Lomili su mrežicu gola na komadiće za suvenir, penjali se na sjeverni gol sve dok ga na kraju nisu iščupali iz zemlje i odnijeli na njegovu finalnu destinaciju - Rivu.

Dvadesetak navijača prenijelo je gol od stadiona do Rive i postavili ga posred šetnice uz jednu od palmi. Gol s Poljuda, poznat i kao branka s čarobnim moćima, sada Splićanima i turistima pruža pogled na more.

Kako to obično biva sa sličnim instalacijama, mjesto možda postane atrakcija za fotografiranje za društvene mreže ako ga lokalne vlasti ne uklone.

Hajduk fans have stolen a whole ass goal and put it on the Riva😂 pic.twitter.com/X9ykdzr1NS