Godinama je vodio Modrića, a sad će biti na suprotnim stranama. Evo što je rekao...

„Nismo zadovoljni zbog rezultata, ali taj nam rezultat govori što smo radili dobro, a što nismo“, rekao je Ancelotti na konferenciji za medije nakon utakmice sa Francuskom. „Dobro smo se natjecali do kraja, uz neke dobre prilike, nedostajali su nam bolji izlasci s loptom i veći oprez. Dakle, polovično sam zadovoljan“, dodao je u Bostonu gdje se igrala utakmica.

Nogometaši Brazila, peterostrukog svjetskog prvaka, doputovali su u Orlando. Na stadionu Camping World sučelit će se s Hrvatskom, koja je ondje svladala Kolumbiju s 2-1 „Možemo se natjecati s najboljim momčadima svijeta, bez ikakve sumnje“, poručio je Ancelotti, koji je godinama bio trener hrvatskom kapetanu Luki Modriću u Real Madridu.

U Brazilu imaju velika očekivanja od Svjetskog prvenstva koje počinje za nešto više od dva mjeseca u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je njihova reprezentacija na prošlom prvenstvu ispala od Hrvatske u četvrtfinalu na jedanaesterce. „Gledajući utakmicu s Francuskom, nadmetali smo se s izuzetno snažnom momčadi, jako kvalitetnom, i to do samoga kraja pokušavajući pobijediti. Borit ćemo se za naslov svjetskog prvaka uz svu našu energiju“, odgovorio je 66-godišnji Talijan koji je na brazilskoj klupi nešto manje od godinu dana.

Protiv Hrvatske neće igrati Barcelonin napadač Raphinha jer se ozlijedio protiv viceprvaka svijeta Francuske. Napadač Vinicius Junior u subotu je vježbao u teretani, ali ne i na travnjaku s ostatkom momčadi, izvijestili su neki mediji. Brazilski nogometni savez nije ništa priopćio do objave ove vijesti. Vinicius je ove sezone u 43 utakmice za Real Madrid zabio 17 golova i upisao 13 asistencija. Za Brazil je nastupio 46 puta tijekom karijere, ali je postigao svega 8 golova.

Ancelotti, upitan što nedostaje da Vinicius i Raphina budu ključni kao u klubovima, odgovorio je: „Ništa“. „Raphina je igrao dobro, imao puno prilika, dobro se kretao bez lopte, a morali smo ga promijeniti zbog ozljede“, izjavio je. „A Vini je uvijek opasan. Možda nije sada zabio, napadači ne zabijaju uvijek, ali obojica su odradila dobar posao“, zaključio je Ancelotti.