Glavni čovjek za kondicijsku pripremu reprezentacije otkriva kako će se vatreni spremati za SP

Još je mjesec dana do početka Svjetskoga nogometnog prvenstva. O protokolima koji očekuju hrvatsku reprezentaciju popričali smo s Lukom Milanovićem, profesorom na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, glavnim čovjekom za kondicijsku pripremu naše nacionalne vrste i jednim od vodećih autoriteta na tom području.

- Pripreme služe da se namjerno i pametno sruši forma kako bi se tempirala za ono što slijedi - odmah je rekao Milanović.

Zanimljivo zvuči taj oksimoron...

Zagrabiti nisko

- Pa da, morate se dovesti u stres kako biste se pripremili za nešto. Da biste bili bolji u nečemu, najprije vam mora biti teško. Imamo biološki blagoslov da možemo razvijati svoje sposobnosti, a to imamo samo u svrhu preživljavanja. Nakon jakog podražaja, napredovat ćemo u nekoj sposobnosti. Namjerno s formom odete na minus dva, da biste došli na plus pet. Morate zagrabiti nisko da biste otišli visoko. No, morate imati vremena...

Ovaj put nema vremena?

- Zato ovo nisu tipične pripreme i nema rušenja forme. U devet dana koliko imamo od okupljanja do prve utakmice, nema vremena za jake cikluse. Trenirat ćemo intenzivno, no dozirat ćemo opterećenje. Stožer na čelu sa šefom Zlatkom Dalićem, koji je vrlo stručan i ima vrhunski osjećaj, jako to dobro radi. To će biti najvažniji detalj priprema. Kako pametno dozirati opterećenje u tako malo treninga. Osim toga, puno ćemo vremena trošiti na individualni trening. Svaki igrač ima svoj protokol koji slijedi tijekom cijele godine. Točno znamo što svatko od njih radi i tako održavamo formu. Oni se tada najbolje osjećaju i pokazuju to na terenu.

Dakle, postoji detaljan plan treninga?

- Naravno, no taj se plan modificira ovisno o stanju u kakvom će igrači doći na okupljanje.

Pripremate li posebne protokole za one koji će biti najumorniji, odnosno kako će se, recimo, odmoriti Luka Modrić?

- Luka već godinama surađuje s Vlatkom Vučetićem, mojim kolegom profesorom na fakultetu. U svakodnevnom smo kontaktu upravo zbog tog dodatnog rada koji bi Luka trebao obaviti, ili ujutro ili prije treninga. No, ono na terenu je najveće i najvažnije opterećenje. Ovo će biti drukčije prvenstvo jer je usred sezone. Igrači neće imati 50-60 utakmica, već puno manje, što je sjajna stvar...

Zbog toga ćemo gledati bolji nogomet?

- Pretpostavljam da hoćemo. No, oni igrači koji na SP-u odu daleko, u drugom dijelu sezone imat će problema, veći je rizik za ozljede, odnosno forma će im više oscilirati. Vjerujemo da će svi igrači u klubovima imati dobre podražaje. A svi oni vode računa o najvažnijim stvarima, svi su ozbiljni i posvećeni svome poslu. Paze na odmor, oporavak i prehranu. Posebice sada uoči SP-a, vjerujem da će stoga biti i zdravi. Također, bit će to ujednačeniji nogomet po pitanju fizičke izvedbe. Bit će to intenzivan nogomet, kondicijski najmoćnije natjecanje dosad.

Koliko će taj moment o kojem govorite smanjiti razlike u kvaliteti?

- To je uvijek moguće. To ima više veze s razvojem nogometa i tehnologijom treninga. Sve više momčadi kondicijski izgleda sve bolje, to je trend prisutan posljednjih godina. To je stvar selekcije i načina treninga.

Vještina neće pasti u drugi plan?

- Vještina je uvijek broj jedan. Najbolji su oni koji su najvještiji, ali oni moraju biti dovoljno pripremljeni.

Samo dovoljno?

- Namjerno to kažem, ne najbolji u svemu. Jer, najbolji igrači na svijetu nisu najbrži, najizdržljiviji ni najjači. Važniji su minimumi, a ne maksimumi. Drugim riječima, da su im sve sposobnosti na dovoljno visokoj razini.

Dakle, hoćete reći da Cristiano Ronaldo najviše fizičkih parametara ima na optimumu, a ne na maksimumu?

- Njegov primitak kisika nije najbolji, ima puno fizički jačih igrača od njega.

Stvar je u balansu?

- Tako je. Jer, ništa vam ne smije biti preslabo. Najviše karakteristika mu je na optimumu i to sve spaja se s vještinom. Ona je najvažnija i uvijek će biti. Kondicijske sposobnosti pomažu vam da pokažete koliko ste vješti kada je teško.

Po čemu će ovaj SP biti specifičan?

- Jako je dobra stvar što neće biti letova između utakmica. Prvi put u povijesti velikih natjecanja bit će tako. Jer, nekada smo u kamp znali doći i u šest sati ujutro. A to negativno utječe na oporavak. Sada ćemo to izbjeći. U suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom napravili smo klimatološku analizu temperature u to doba. Znamo da će biti između 20 i 30 stupnjeva, najviše temperature su oko 13 sati, a sunce zalazi u 16.45. Nova je okolnost što su svi stadioni klimatizirani i temperaturne pojave neće previše utjecati na igrače. Utakmice neće biti igrane u ekstremnim uvjetima, samo će trening biti u standardnim katarskim uvjetima.

Sigurno se i igrači vesele što neće igrati u ekstremnim uvjetima koji nekada znaju biti i opasni?

- Tako je. No, dečki ne razmišljaju o takvim stvarima jer je to toliko važno natjecanje. Oni samo žele igrati. Nestrpljivo iščekuju početak. Utakmica sa Saudijskom Arabijom bit će prva faza prilagodbe.

Pratimo procese

U posljednje dvije sezone Ivan Perišić izgleda moćniji nego dok je bio puno mlađi, je li možda promijenio nešto u svom načinu priprema?

- On je uvijek bio jako profesionalan, jako puno radi, pazi na sve segmente životnog stila. Nije bilo nikakvih promjena, moćan je bio i prije, a moćan je i sada. Možda je ključno to što je sada iskusniji i drukčije procjenjuje koliko često i kada ući u onaj svoj sprint.

Dakle, pametnije trči?

- Tako je. Izgleda impresivno, baš kao i dosad.

Kada govorimo o tom segmentu moći, Ivan Perišić je sigurno u vrhu naše reprezentacije.

- Svatko je od njih spreman za ono što mu je posao. Svaki igrač ima tijelo prilagođeno zahtjevima pozicije na kojoj igra.

Je li stresna mogućnost pogrešne pripreme za veliko natjecanje?

- Kontinuirano pratimo sve procese. To je posao koji volimo, nema stresa i mi u tome uživamo. Dugo smo zajedno i imamo uhodane principe vježbi i opterećenja. Kontroliramo sve što radimo, jesmo li pogodili kilometražu, metražu u sprintu, broj promjena... Obično se sve poklopi. Koristimo egzaktne parametre, no logičan slijed u donošenju odluka su oči, uši, pa brojka. Dobra kombinacija svega.

Psihološku komponentu namjerno ne spominjete?

- Izbornik je uvijek glavni korektor i upravljač. Na svim razinama jasno su postavljeni smjerovi komunikacije. Svatko radi svoj posao i normalno je da nitko ne komentira drugi posao. Svi su pozitivni i iz svega toga proizlazi povjerenje. Svi smo dovoljno stručni i zna se tko s kim priča i o čemu. Naravno, mora se znati što je čija odgovornost. Kod nas je to vrlo jasno postavljeno jer postoji jasna hijerarhija.

Kakav vam je osjećaj uoči ovog SP-a?

- Svi želimo biti mirni i ne razmišljati previše unaprijed. Treba razmišljati o prvoj utakmici, kako izgledati što bolje. Ne smijemo ići ni u euforiju ni u depresiju. Jer, obje te stvari su neprijatelji izvedbe. Najbolji igrači nisi ni euforični ni depresivni.

Koliko je to moguće kontrolirati?

- Ne može se stop posto kontrolirati. Ako želiš imati dobru izvedbu svaki dan, onda bi se trebalo moći kontrolirati. Važno je biti koncentriran na današnju izvedbu. Gledajući dugoročno, najvažnija stvar je strpljenje, kratkoročno je najvažnija brzina, odnosno da dan iskoristim što učinkovitije.

Koliko smo proučavali protivnike u vašoj domeni?

- Daleko je važnija taktička analiza. Pretrčani metri i brzine ne moraju ti puno govoriti. Ukupne brojke ovise i o posjedu i ne treba se zamarati jer ne mora utjecati na konačnu izvedbu protivnika. Skauting je već pripremljen od strane stožera - zaključio je Luka Milanović.

