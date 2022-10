Radilica Vatrenih vraća se uoči Mundijala, ali suigrač mu 'krade' poziciju u klubu?

Marcelo Brozović trenutno je izvan pogona zbog ozljede bedrenog mišića. Do Svjetskog prvenstva u Kataru još je samo mjesec dana, ali nema razloga za zabrinutost navijača. Iako je morao propustiti posljednje tri utakmice talijanske lige, uskoro se vraća na teren, ističu talijanski mediji.

Međutim, isti navode da se ne mora ni žuriti, jer Hakan Calhanoglu odlično pokriva poziciju zadnjeg veznog u izostanku 29-godišnjeg Vatrenog. Toliko dobro da Turčina uspoređuju s Andreom Pirlom, koji se također svojevremeno iz ofenzivne role prebacio na poziciju korektora središnjice terena.

- Brozo i dalje ostaje ključni nositelj igre i starter kao zadnji vezni, ali ako Calhanoglu nastaviti na ovim razinama, zašto ne razmisliti o malom preokretu? Uostalom, nakon povijesnog poteza Pirlo nikad nije napustio svoje kraljevstvo – piše Gazzetta dello Sport.

And the winner goes to none other than @hakanc10 🥇 🙌 pic.twitter.com/uM9JaRZyKi