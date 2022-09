Razočarani Gjergja: Na Eurobasketu, nažalost, nismo svi jednaki

Čak tri četvrtine utakmice osmine finala Eurobasketa, Belgija se ravnopravno hrvala sa braniteljem naslova Slovenijom a onda su pobjednika (88:72) riješili najbolji igrači aktualnih prvaka Goran Dragić i Luka Dončić. A Dario Gjergja, hrvatski trener na klupi belgijske reprezentacije, misli da se u to još neko uključio:

- Vrlo sam ponosan na svoju momčad koja je zaslužila puno bolje. Nažalost, jednakost u košarci ne postoji - kazao je Gjergja nakon čega je, od litavskog novinara, zamoljen da objasni što je pod time mislio:

- Vi to vrlo dobro znate. Već mjesecima slušam kako će na Eurobasketu sve biti fer, kako će biti isto za sve ali tako nije bilo, nećemo se lagati.

Kazao je to Dario na presici poslije koje nam je elaborirao svoje nezadovoljstvo suđenjem u čemu nije bio usamljen. Naime, i crnogorski izbornik Boško Radović je, nakon poraza od domaćina Njemačke (85:79), javno negodovao.

- Mi jesmo sami izgubili jer smo napravili nekoliko pogrešaka no po vrijednosti igre razlika je trebala biti manja. Mi smo poveli 65:64 i onda je uslijedila slovenska serija od 17:0 jer nama su suđene i tehničke i namjerne i pitaj Boga što ne. Svi govore o Dončiću i njegovih 35 koševa, no opet je Goran Dragić bio taj koji je radio jako dobre stvari kada je bilo najvažnije.

Belgija je imala peh da je u osmini finala naletjela na jednog od najvećih favorita za zlato a u toj istoj fazi natjecanja Poljska i Ukrajina, a to su reprezentacije istog ranga kao i Belgija, igraju međusobno.

- Vi danas ne smijete nikoga podcijeniti.

Poljska i Ukrajina sigurno ne bi imale tu razinu zaštite kao što imaju Slovenija i Luka Dončić.

- Da, bilo je komično što je sve nama bilo suđeno kao prekršaj. Nažalost, košarka je kao sport razjedinjena. Pogledajte samo nogometnu Ligu prvaka, ona je svake godine sve bolja. Dinamu se protiv Chelsaea neće dogoditi ovo što i nama protiv Slovenaca.

A Slovenci su svi odreda komplimentirali Gjergjinoj Belgiji zacijelo ne samo zbog toga što su oni igrali lošije pa su uzdizali suparnika.

- Belgija ima puno fizičkog potencijala ali igraju i lijepu napadačku košarku - kazao je Luka Dončić priupitan kako se nosi sa fizikalcima koji ga redovito čuvaju.

- Naviknuo sam na to da sam u stalnom kontaktu, tako je cijelo Prvenstvo, no ipak se radujem tome što ćemo sada imati tri dana slobodno. To mi je kao zgoditak na lutriji.

Pobijedi li danas Finsku, Hrvatska bi do četvrt-finala imala samo dva dana slobodno. A Gjergja vjeruje u takav ishod: