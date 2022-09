Hrvat iz Poljske: Sretan sam što ne igramo protiv Hrvatske koja se ne smije bojati Finske

Igoru Miličiću, hrvatskom stručnjaku na klupi poljske košarkaške reprezentacije, ispunile su se obje želje. Prva je bila da se njegova momčad plasira u osminu finala, a druga da u tom dijelu natjecanja ne igra protiv Hrvatske.

- Nama je najvažnije bilo da prođemo u eliminacijski dio natjecanja, bez obzira koga išli. Jer ući među 16 na najjačem Prvenstvu Europe svih vremena za nas je izvanserijski domet, a sve preko toga je vrhunski.

Kao hrvatski trenerski gastarbajter priželjkivao je ovakav rasplet u milanskoj skupini i njemu odgovara što je Hrvatska izabrala biti treća i tako za suparnika u osmini finala izabrala Finsku a ne Poljsku.

- Bilo bi mi sigurno teško i kada bih izgubio od Hrvatske ali i kada bih dobio Hrvatsku. Bila bi to jedna jako komplicirana situacija.

Komplicirana je i situacija u kojoj se, poput Hrvatske, našla poljska reprezentacija koja je ispala iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i mora igrati predkvalifikacije za sljedeći Eurobasket. No, zato joj na ovom ide jako dobro.

- Sada smo, dakako, imali puno više treninga nego za te kvalifikacijske utkamice u kojima nam je nedostajalo po četiri, pet igrača. A mi nemamo toliko igrača reprezentativne razine kao što ih imaju Srbija ili Turska. No, vjerovao sam da ćemo kroz treninge rasti i da ćemo ovoliko narasti i na moju sreću to se i obistinilo.

Stoga je Igor optimističan i kada je u pitanju uzvratna utakmica s Hrvatskom koja tada neće noći računati na većinu nositelja igre (Bogdanović, Simon, Zubac, Hezonja, Smith).

- Nama bi trebali igrati svi ovi igrači osim Ponitke za kojeg vjerujem da će nakon ovog Eurobasketa završiti u nekom euroligašu. Ja ću tada imati uigranu momčad, neću morati nikoga upoznavati sa sustavom igre.

A mi smo njega zamolili da nas upozna s vrlinama Finaca koji su u svojoj skupini odigrali dvije posve različite momčadi. Od igrački moćne i taktički napredne Srbije izgubili su 30 razlike, a s isto tolikom razlikom pobijedili su vrlo dobru Poljsku pa nam je Miličić kazao:

- Finska igra jako brzo i svatko tko ne riješi taj problem pravovremenog vraćanja u obranu može stradati. U svojoj tranziciji oni jako brzo dolaze do otvorenih šuteva i žive od toga. Nas su zaskočili, bila nam je to druga utakmica dan za danom i mi na to energetski nismo odgovorili i tu smo pali. No, ja vjerujem da Hrvatska ima odgovor na to, ima snagu, ima visinu.

Kako zaustaviti NBA-jevca Laurija Markkanena, igrača koji nam je, prije samo dva mjeseca, presudio u kvalifikacijskoj utakmici za SP u Rijeci?

- To je igrač izvanserijske kvalitete no ako Hrvatska zaustavi druge igrače i ako se u napadu razigraju hrvatske zvijezde, on sam ne može dobiti Hrvatsku. Najvažnije je da hrvatski igrači zaborave na prošlost, ona dva prethodna ispadanja u osmini finala, i da u ovu utakmicu uđu bez ikakvog straha - kazao nam je Miličić koji je pomogao našem stožeru u analizi Finaca, a oni su njemu u skautiranju Ukrajine.

A ta utakmica igra se u nedjelju točno u podne i Poljska ima dobre izglede da se probije u četvrt-finale i da za polufinale igra sa Slovenijom.