Gesta Hrvata u čast žrtvama velike katastrofe dirnula je sve: 'To je najmanje što možemo napraviti za njih'

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir postigao je u subotu gol u pobjedi Osasune od 1-0 nad Valladolidom nakon čega je rekao da "nije bilo lako igrati", jer su igrači razmišljali o smrtonosnim poplavama u Španjolskoj. “Bio je ovo vrlo emotivan dan, a također i tjedan za sve u Španjolskoj. Nije bilo lako igrati, jer nam je u glavi bilo sve što se dogodilo", izjavio je 33-godišnji Budimir u obraćanju medijima. "Pogotovo nije lako kad su ti bliski ljudi, poput suigrača i trenera, iz kraja koji jako pati", dodao je.

Trener Vincente Moreno rođen je prije 50 godina u Massanassi, gradiću sa 10.000 stanovnika u pokrajini Valenciji, koji je osobito teško stradao u utorak navečer. Moreno je u petak na konferenciji za medije zaplakao govoreći o rodnom mjestu. "Možete vidjeti kakav je (Moreno) i što osjeća. Tamo je bilo teško. Tužni smo zbog toga", rekao je Budimir.

After scoring for Osasuna, Ante Budimir sent a message of strength following the flash floods in Valencia 🙏 pic.twitter.com/I82ccdcRWR