VIDEO Stravični prizori iz Španjolske: 'Kao da smo u filmovima zombi apokalipse, sve je uništeno'

Razorne poplave u Španjolskoj odnijele su najmanje 205 života, a danas je službeno započela i trodnevna žalost u cijeloj zemlji. Na javnim zgradama diljem Španjolske zastave su spuštene na pola koplja kako bi se obilježio prvi od tri dana nacionalne žalosti. Najsmrtonosnije bujične poplave u modernoj povijesti Španjolske zahvatile su istočnu regiju Valenciju nakon olujne kiše u utorak i srijedu. Ceste i gradovi su pod vodom. Meteorološka služba Aemet izdala je u četvrtak upozorenje na poplave za cijelu pokrajinu Castellon. Od razornih se bujica i dalje strahuje jer oluje još uvijek nisu gotove.

Strahovite scene opisala je i Letícia Cardona Teruel krenula sa svojim suprugom i osmogodišnjom kćeri pješačiti sedam kilometara do Valencije, piše The Guardian. Samo 36 sati ranije u utorak gledali su kako rijeke vode boje blata teku kroz njihov mali grad Paiportu, jedno od najpogođenijih mjesta, te preplavljuju prizemlja zgrada, nose automobile i potapaju lokalne trgove. U četvrtak s obzirom na to da su pristupne ceste ostale uglavnom odsječene, oni su bili među desetak stanovnika koji su pješačili do glavnoga grada regije u nadi da će ondje biti sigurni.

-To su bili prizori kakve vidite u filmovima zombi apokalipse jer je sve uništeno. Vrlo smo uzrujani. Prevencija znači prije onoga što bi se moglo dogoditi. Ni u jednom trenutku nije bilo riječi o evakuaciji. Ne možete slati upozorenja kad se najgore već dogodilo- kazala je Letícia Cardona Teruel.

El comienzo de todo y aún no habíamos recibido la alerta..

Éste video es de mi hijo y no se puede compartir sin permiso #paiporta #dana #desastre pic.twitter.com/1riBG23CSG — 〰 Senentti 〰País Valencià❤️ (@GuillemValenci) October 30, 2024

Većina stanovnika bijesna je jer nisu dobili nikakvo službeno upozorenje prije nego što je voda počela potapati grad. Gradonačelnica Maribel Albalat izjavila je kako je to bila zamka.S obzirom na to da nije bilo naznaka da će oluja biti drukčija od prijašnjih, građani su sišli u podzemne garaže da bi premjestili automobile. Većina ih je ondje poginula jer je bujica stigla dok su bili pod zemljom.

U poplavama na području Paiporte poginule su Lourdes María García i njezina tromjesečna beba. Bila je u automobilu sa svojim partnerom Antoniom Tarazonom kada je voda počela rasti oko njih. Auto je počeo plutati, Tarazona je izašao van u pokušaju da odvuče obitelj na sigurno. Povukla ga je struja vode i više ga nisu vidjeli. Lourdes María García dozivala je pomoć s krova automobila prije nego što je bio potopljen. Ni ona ni beba nisu preživjele.

VEZANI ČLANCI:

Šestero ljudi stradalo je i u lokalnom staračkom domu voda je počela navirati dok su umirovljenici večerali. Nekoliko stanovnika Paiporte govorilo je da ih je poplava zatekla nespremne, s obzirom na to da u tom području u to vrijeme nije padala kiša. Za Andriesa Klarenberga, učitelja engleskog iz Manchestera koji živi u Paiporti, prvi nagovještaj da nešto nije u redu došao je kada je nestalo struje.

Tri kilometra dalje njegova žena Florencia Rey zapela je u automobilu kad je skrenula u ulicu koja se počela puniti vodom. Izišla je, uzela kćer i gazila kroz vodu kako bi se probila do drugog kata obližnjeg skladišta. Ondje su čekale osam sati prije nego što ih je policija spasila. Obitelj je sretna što su svi preživjeli, ali kažu da još uvijek nema prave pomoći.

-Nema prisutnosti vlade, iznad glave su nam helikopteri i čujemo sirene, ali sve ostalo radi zajednica. Situacija je katastrofalna, u nekim područjima nema struje, vode i komunikacija je otežana- poručili su.

VIDEO Selo Donja Jablanica mjesec dana nakon razornih poplava i klizišta