Gegić zaigrao uz injekciju za bolove i donio Ciboni pobjedu za 1-1 u finalnoj seriji

Malo je nedostajalo da se košarkaši Zadra u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske domognu i druge gostujuće pobjede i da kući otputuju s vodstvom u seriji 2-0 i dvije meč-lopte. No, zahvaljujući odličnoj završnici Amara Gegića, cibosi im to ipak nisu dozvolili.

Uz značajno bolji šut za tricu (13 od 26 što je 50 posto) nego u prvoj utakmici (22,5 posto), Cibona je pobijedila 77:73 pa će se o prvaku Hrvatske odlučivati u, najmanje, četiri utakmice. No, zahvaljujući "breaku" u prvoj, Zadar će biti u prilici da u svom Višnjiku osvoji i proslavi naslov za što će mu trebati dvije uzastopne pobjede na vlastitu parketu na kojem će se igrati treća i četvrta utakmica.

I u ovaj susret Zagrepčani su ušli mlitavo pa su Zadrani poveli 5:13 no domaćini su vratili i tijekom druge četvrtine otišli i na "plus 11" (41:30). No, kada god su mogli možda i prelomiti utakmicu (primjerice kod 52:42) griješili bi pa su se gosti vratili pa su čak i poveli (66:68). A onda je na scenu stupio Gegić koji je najprije zabio tricu, potom je asistirao Gnjidiću za njegovu treću tricu te je izveo lob dodavanje za dva, iskorištena, bacanja Reuversa za 74:68 na isteku 39. minute. I to je bio dovoljan kapital za pobjedu koja je ozarila, u ponedjeljak mrko, lice trenera Gašpera Okorna:

- Gegić je još dan prije utakmice bio jako upitan za ovaj susret no on je insistirao da ga se spremi koliko god se može. Na dan utakmice uzeo je samo jednu injekciju protiv bolova, drugu je odbio i sve to skupa je bio veliki plus ne samo za mene kao trenera nego i za momčad. Takvog Gegića mi trebamo ako želimo nešto napraviti u ovoj seriji.

Baš kao i protiv Gorice u polufinalu, i u ovoj je utakmici Okorn koristio Roka Prkačina (12 koševa, 10 skokova) kao lažnu peticu.

- To je bila trenerova odluka, u dogovoru samnom i vjerujem da će to ostati i kao plan za Zadar. Najbitnije je da smo mi izborili pobjedu i da smo igrali puno bolje nego u prvoj, no ako mislimo dobiti u Zadru morat ćemo igrati dosta bolje jer tamo je teže dobiti nego ovdje.

Stoga će cibosi u subotu put juga puno boljeg rasploloženja no što bi to bilo da su izgubili i drugu domaću utakmicu. Uostalom, niz igrača izgledalo je sinoć bolje nego u ponedjeljak (Gnjidić, Drežnjak, Reuvers) a poslovično borbeni Radovčić bacao se u reklame. Možda im je svima, naprosto, trebala jedna utakmica zaleta da se podignu na razinu finala i kvalitete finalnog suparnika.

- Nije bilo lako ovo izdržati jer da smo izgubili i danas svi znamo što bi to značilo. Ovaj put smo igrali obranu dobro, stajali smo visoko i pritiskali. Zadrani su preko te obrane pogodili neke teške šuteve možda i zato što su zbog kapitala iz prve utakmice mogli igrati rasterećenije. Da smo mi u toj prvoj utakmici bili na defenzivnoj razini kao u drugoj mi bismo tu utakmicu dobili 20 rzalike. A da je Zadar bio dobar kao u drugoj oni bi tu prvu dobio 20 razlike - kazao je Cibonin strateg Okorn.

A njegov kolega sa Zadrove klupe, Srđan Helbich, ovako je prokomentirao dvoboj:

- Rekao sam igračima da se Ciboni neće dogoditi onako loš šuterski dan kao u prvoj. Imamo skraćenu rotaciju a ja sam se odlučio za veterane i to je bila moja odluka. No, ako nam se za nedjeljnu utakmicu ne vrati Jordano, morat ću Brali i Buljanu dati veću minutažu.

Uz Amerikanca Cartera (20 koševa, četiri trice), vrlo dobru utakmicu odigrao je i Pavle Marčinković (16 koševa, trice 4-4) kojeg je zadarska navijačka skupina Tornado uzela na zub, jer je kao prvak s Cibonom (2013.) skidao mrežicu u Višnjiku, a čovjek gine za svoju momčad. Za ovaj dvoboj, Pavle je kazao:

- Ovo je finale prvenstva i nije bilo za očekivati da će netko nekoga pobijediti sa 3:0. Ja sam očekivao da mi možemo dobiti jednu u Zagrebu jer smo mi ove sezone ponekad bolje izgledali nego kod kuće.

Netko će razloge ovog Zadrova poraza pronaći u rotaciji svedenoj na sedam igrača, no Marčinković koji je igrao 32 i pol minute na to kaže:

- Meni to nije problem. Uostalom, ja još nisam doživio da je netko pao na pod i rekao da ne može disati. Svi mi tu imamo prostora za ekstra doprinos pa tako i četiri prekršaja koje možeš činiti pametno.

Treća utakmica finalne serije igra se u Zadru u nedjelju navečer pa će oba sastava imati po tri i pol dana za rekuperaciju i pripremu novih taktičkih detalja.