Zadar napravio 'break' i oduzeo Ciboni prednost domaćeg terena

Košarkaši Zadra pobijedili su Cibonu u prvoj utakmici finala doigravanja (77:70) i tako napravili "break" i stekli prednost domaćeg terena. Kazati da je Cibona s ovim prednost domaćeg terena izgubila bilo bi pretenciozno jer ga ona u navijačkom smislu niti nema, barem ne onakvog kakvog ima Zadar.

Domaćini su prvi put poveli tek na isteku 19. minute (43:42) s kojim se rezultatom i otišlo na veliki odmor. No, nisu cibosi dugo zadržali prednost a kako i bi kada su u trećoj četvrtini trice šutirali 1-8, a bili su to većinom otvoreni šutevi. Stoga i ne čudi da su vukovi u trećoj dionici ubacili samo 10 koševa.

Vidjevši u kako lošem je šuterskom stanju njegov sastav (a Prkačin je promašio dvije otvorene trice ne pogodivši ni obruč), Cibonin trener je u posljednju četvrtinu, na četvorci, ušao s veteranom Novačićem kojeg dugo nije koristio. No, ni to nije pomoglo jer u tom razdoblju razigravači Radovčić i Vildoza nisu uspijevali postaviti smislen napad. No, ni Zadar nije blistao pa se Cibona s Vildozinom tricom, prvom iz sedmog pokušaja, održavala u rezultatskoj ravnoteži.

No, to napadačko mučenje domaćina se nastavilo, a gosti su ipak počeli zabijati pa su stekli i mali kapital od pet koševa prednosti (64:69). Očito ne vjerujući dovoljno Gnjidiću, kojeg je radi četvrtog prekršaja povukao na klupu još u 23. minuti, Okorn se odlučio za Vildozu na mjestu organizatora no s time se nije usrećio.

No, nije griješio samo Argentinac, griješili su i ostali. Mateo Drežnjak i Toni Nakić su prestupali na bočnoj crti, u želji da s pozicije trice krenu u prodor. Istovremeno, Zadrov Drežnjak (Dario) i centar Thompson sjajno su funkcionirali i odveli svoju momčad do dragocjenog plijena.

A cibosi su se raspucali prekasno, točnije Mateo Drežnjak koji je u posljednjih 19 sekundi zabio dvije trice, no tada je bilo za sve prekasno.

A njegov brat Dario, u suparničkim bojama, bio je jedan od boljih Zadrana (12 koševa, 9 skokova), a najkorisniji kod pobjednika bili su Amerikanci Justin Carter (13 koševa, 6 skokova, 6 asista) i Trevor Thompson (15 koševa, 9 skokova).

Kod Cibone, najviše je zabio centar Branković 16 koševa, a dvoznamenkasti su bili još i Prkačin (10) i Reuvers (10), dakle sve odreda visoki igrači što će reći da su Cibonini vanjski igrači, osim Radovčića (7 koševa, 7 asista) bili ispod svog prosjeka. Bio je to i Gegić i prije nego što se ozlijedio i ako on ne bude mogao igrati u srijedu u drugoj utakmici, Zadar će imati veliku priliku za dvostruki "break".