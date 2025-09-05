Gdje gledati utakmicu Hrvatske i Farskih otoka: Vatreni idu zapaliti hladni sjever

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 gostuje u Torshavnu, gdje će protiv Farskih otoka odigrati svoju treću kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Vatreni u ovaj dvoboj ulaze kao favoriti, no očekuje ih zahtjevan protivnik.

"Ovo je najvažnija utakmica za nas. Farski otoci nemaju snažna imena poput Hrvatske, ali imaju jako veliku želju i motiv i sigurno će pružiti veliki otpor. To su pokazali protiv Crne Gore i Češke. Bit će to teška utakmica za Hrvatsku", izjavio je izbornik Zlatko Dalić uoči susreta te naglasio:

FOTO Pogledajte kako izgleda trening New England Patriotsa

"Pobjeda nam je najvažnija, sigurno ćemo imati puno posjeda i loptu u nogama. Morat ćemo biti jako oprezni, cilj je što prije napraviti dobar rezultat, ali moramo biti strpljivi. Ne smijemo podcijeniti protivnika i čuvati se kontranapada, dugih lopti i prekida."

Utakmicu prenosi Nova TV, a tekstualni prijenos možete pratiti putem sportskih stranica portala Večernjeg lista. Nakon ove utakmice, vatreni će 8. rujna igrati protiv Crne Gore.

Dalić ne može računati na Matea Kovačića, Joška Gvardiola i Josipa Stanišića, dok Josip Juranović još uvijek nije u potpunosti spreman. Farski otoci u kvalifikacijama su dosad upisali minimalne poraze od Češke (1:2) i Crne Gore (0:1), a potom slavili protiv Gibraltara (2:1). Hrvatska je, s druge strane, krenula furiozno, svladavši Gibraltar s 7:0 i Češku s 5:1.