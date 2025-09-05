Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA AKCIJA

Gdje gledati utakmicu Hrvatske i Farskih otoka: Vatreni idu zapaliti hladni sjever

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 09:49

"Pobjeda nam je najvažnija, sigurno ćemo imati puno posjeda i loptu u nogama. Morat ćemo biti jako oprezni", rekao je Zlatko Dalić u najavi utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 gostuje u Torshavnu, gdje će protiv Farskih otoka odigrati svoju treću kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Vatreni u ovaj dvoboj ulaze kao favoriti, no očekuje ih zahtjevan protivnik.

"Ovo je najvažnija utakmica za nas. Farski otoci nemaju snažna imena poput Hrvatske, ali imaju jako veliku želju i motiv i sigurno će pružiti veliki otpor. To su pokazali protiv Crne Gore i Češke. Bit će to teška utakmica za Hrvatsku", izjavio je izbornik Zlatko Dalić uoči susreta te naglasio:

FOTO Pogledajte kako izgleda trening New England Patriotsa
Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
1/17

"Pobjeda nam je najvažnija, sigurno ćemo imati puno posjeda i loptu u nogama. Morat ćemo biti jako oprezni, cilj je što prije napraviti dobar rezultat, ali moramo biti strpljivi. Ne smijemo podcijeniti protivnika i čuvati se kontranapada, dugih lopti i prekida."

Utakmicu prenosi Nova TV, a tekstualni prijenos možete pratiti putem sportskih stranica portala Večernjeg lista. Nakon ove utakmice, vatreni će 8. rujna igrati protiv Crne Gore. 

Dalić ne može računati na Matea Kovačića, Joška Gvardiola i Josipa Stanišića, dok Josip Juranović još uvijek nije u potpunosti spreman. Farski otoci u kvalifikacijama su dosad upisali minimalne poraze od Češke (1:2) i Crne Gore (0:1), a potom slavili protiv Gibraltara (2:1). Hrvatska je, s druge strane, krenula furiozno, svladavši Gibraltar s 7:0 i Češku s 5:1.

Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'
Ključne riječi
farski otoci Hrvatska reprezentacija nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još