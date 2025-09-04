Svjetska legenda je stigla na okupljanje reprezentacije pa doživjela najveće poniženje u karijeri

Belgijska nogometna reprezentacija polako obavlja smenu generacija, a glavna vijest s posljednjeg okupljanja pred kvalifikacijske susrete protiv Lihtenštajna i Kazahstana svakako je odluka novog izbornika Rudija Garcije da promijeni dosadašnjeg kapetana Kevina de Bruynea.

Tako se legenda belgijskog i svjetskog nogometa suočila s neočekivanim poniženjem, Garcia mu je oduzeo kapetansku traku, što svakako današnji igrač talijanskog Napolija nije očekivao.

'Youri Tielemans će protiv Lihtenštajna biti kapetan, a od sada će to biti stalno. On je most između zlatne generacije i mlađih igrača', izjavio je Garcia.

De Bruyne je kapetansku traku preuzeo u ožujku 2023., nakon što se od reprezentacije oprostio Eden Hazard. Međutim, sada će ulogu vođe momčadi predati devet godina mlađem suigraču i članu Aston Ville.

De Bruyne je za Belgiju do sada odigrao 111 utakmica i zabio 31 gol uz još 52 asistencije, a ova odluka izbornika sigurno ga je jako razočarala.