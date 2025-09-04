Naši Portali
OVO JE OPASNO

VIDEO Vatreni imali slijetanje koje ledi krv u žilama: Ovo je jedna od najopasnijih pista u Europi

HNS Facebook screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 16:57

Isto tako, Vagar je okružen brdima i planinama pa se slijetanje često mora izvoditi specifičnim zakrivljenim rutama, što zahtjeva puno iskustva i snalažljivosti.

Hrvatska nogometna reprezentacija sretno je stigla i sletjela na Farske otoke. To bila neka vijest da se upravo na Farskim otocima ne nalazi najzahtjevniji aerodrom za slijetanje u Europi, a HNS je na svom Instagramu zahvalio pilotima Croatia Ailinesa na ugodnom letu i slijetanju te je podijelio i snimku trenutka kada avion slijeće na pistu.

Vágar Airport ima vrlo kratku i nezgodnu pistu. Dužina piste je oko 1.800 m, što je dovoljno za srednje zrakoplove, ali ne za one veće i masovnije. Uz to jaki su bočni vjetrovi s oceana, okružen je planinama, a i česte su magle i turbulencije. Srećom, zahvaljujući vještini pilota sve je prošlo u najboljem redu. Isto tako, Vagar je okružen brdima i planinama pa se slijetanje često mora izvoditi specifičnim zakrivljenim rutama, što zahtjeva puno iskustva i snalažljivosti.

Na Instagram profilu HNS-a mnogi su navijači izrazili zahvalnost pilotima i poželjeli sreću Hrvatskoj sutra navečer od 20.45 sati.

"To Aerodroma vidjelo nije"
"Užas, pilotima svaka cast i sad za kaznu da uvalimo 5 komada sutra!"
"Bogme svaka čast. Bolje da ste autima išli"
"Hrvatska ma najbolje nogometaše i pilote na svijetu!"

Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'
svjetsko prvenstvo farski otoci hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

