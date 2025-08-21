Gdje gledati okršaj Rijeke i PAOK-a: Prvaci imaju dvije opcije, evo što im budućnost donosi

Nogometaši Rijeke će večeras (od 20.45) zaigrati prvu utakmicu dvomeča s PAOK-om u doigravanju za Europsku ligu. Hrvatski prvaci su uz ponešto muke osigurali europsku jesen pobjedom nad irskim Shelbourneom, a sada treba odlučiti u kojoj ligi će zaigrati. Ukoliko svladaju grčkog velikana iz Soluna, pred njima je osam utakmica natjecanja u kojem će nastupiti uz rame Dinamu.

Ukoliko suparnik bude bolji, igrat će barem inicijalnu fazu Konferencijske lige. Svima je jasno da ih čeka veliki izazov, koji će testirati njihovu fizičku i psihičku spremu do krajnjih granica. Ne očekuje se da Rijeka bude u dominantnom položaju u predstojećim susretima, što se odražava na koeficijente kladionica.

PAOK je favorit s koeficijentom 2.40, a Rijeka autsajder s 3.50. Međutim, sezona u grčke Super lige još nije započela pa je nedostatak natjecateljske forme kod suparničke momčadi olakotna okolnost za prvake HNL-a. Domaći klubovi su tijekom posljednjih godina vrlo dobro zapamtili momčad iz Soluna.

U play-offu Konferencijske lige 2021. godine srušili su upravo Rijeku ukupnim rezultatom 3-1. Dvije sezone kasnije najprije su u trećem kolu kvalifikacija nadigrali Hajduk s ukupnih 3-0, a već na proljeće su preokrenuli nakon što ih je Dinamo s 2-0 pobijedio na Maksimiru. U grotlu Toumbe slavili su s visokih 5-1 te tako ostavili plave iza sebe. Televizijski prenos utamice možete pratiti putem kanala MaxSport 1. Telekstuali prijenos utakmice dostupan je na sportskim stranicama portala Večernjeg lista. Uzvratni susreti igra se 28. kolovoza od 19.30.