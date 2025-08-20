Zvijezda PAOK-a nema dvojbi: 'Znam da smo bolji od Rijeke. Idemo u Europsku ligu'

Uoči prve utakmice doigravanja Europske lige na Rujevici, PAOK je održao konferenciju za medije. Pred novinare su stali trener Razvan Lucescu i veznji igrač Soualiho Meite. Strateg kluba iz Soluna je kazao da očekuje zahtjevan dvomeč protiv Rijeke i naglasio kako je cilj prolazak u skupine.

"Svaki trener želi vjerovati da će njegova momčad iz utakmice u utakmicu biti sve bolja. Igrači su ovaj tjedan odradili dobre treninge, nastojimo usvojiti radnički mentalitet i natjecateljski duh, a onda ga prezentirati na terenu. Rijeka je prošle sezone osvojila naslov hrvatskog prvaka, moramo očekivati kvalitetnu momčad. Cilj je, naravno, pobijediti. Očekujem da će obje utakmice biti zanimljive," poručio je Lucescu.

Osvrnuo se i na pritisak koji prati klub. "U PAOK-u uvijek postoji pritisak, čak i kad posjetiš klupsku kuhinju. Toumba je sjajan stadion s gromoglasnim navijačima, naravno da postoji pritisak, kao što će postojati i u gostima. No, kvalitetne igre i rezultati mogu nam donijeti samopouzdanje." Posebno je istaknuo otegotnu okolnost za grčke klubove. "Naše prvenstvo još nije startalo, sve grčke momčadi u Europi se suočavaju s protivnicima koji su već u određenom natjecateljskom ritmu. To stvari čini kompliciranima... No, pokušat ćemo prevladati sve prepreke i plasirati se u Europsku ligu."

Na konferenciji se uz trenera pojavio francuski veznjak. Jasno je naglasio cilj momčadi: "Veselim se nadolazećoj utakmici. Rijeka je dobra momčad, ali mislim da smo se kvalitetno pripremili i da u goste stižemo po dobar rezultat. Znamo da, u slučaju poraza, idemo u Konferencijsku ligu, ali to nije naš cilj. Želimo samo Europsku ligu jer ipak se radi o višoj razini i boljem natjecanju, a uvjereni smo da zaslužujemo biti tamo. Siguran sam da smo bolji od Rijeke, bez obzira koliko je to dobra momčad."

Prva utakmica igra se u četvrtak u 20:45 u Rijeci, a uzvrat je na rasporedu 28. kolovoza u Solunu. PAOK je favorit. Kladionice nude koeficijent 2.20 na njihovu pobjedu, dok je na pobjedu hrvatskog prvaka ponuđen koeficijent 3.20. Vrijednost momčadi je prema Transfermarktu procijenjena na 88,75 milijuna eura, dakle 53,17 milijuna više od kluba s Kvarnera. Pošto nova sezona grčke Super lige još nije započela, odigrali su samo službene utakmice protiv austrijskog Wolfsbergera u 3. pretkolu Europske lige. Nedostatak natjecateljske forme je bio očigledan. U domaćem su susretu igrali 0-0, a prolazak su izborili na gostovanju pogotkom u 115. minuti.